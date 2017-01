“Schiţe de Caragiale“ într-o distribuţie regală pe scena constănţeană

Mari actori ai scenei româneşti s-au întîlnit, joi seară, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanţa, într-un spectacol regal, reprezentînd o selecţie inedită a celor mai cunoscute schiţe scrise de I. L. Caragiale, completată cu aforisme şi creaţii semnate de Tudor Muşatescu. Spectatorii de teatru de la malul mării, veniţi în număr mare în sala de spectacole, au petrecut o seară de neuitat în compania unora dintre cei mai de seamă artişti ai scenei teatrale: Radu Beligan, Marin Moraru, Silvia Năstase, Gheorghe Dinică, Alexandru Georgescu şi Monica Davidescu. Sub bagheta regizorală a renumitului Grigore Gonţa, cel care, de altfel, semnează şi scenariul, spectacolul prezentat sub titulatura “Curat murdar. Schiţe de Caragiale“ s-a bucurat de o primire extraordinară din partea publicului constănţean. Timp de mai bine de o oră, în compania interpreţilor de valoare şi a umorului caragialesc, audienţa s-a amuzat copios şi a aplaudat la fiecare secvenţă. Surprizele au existat de o parte şi de alta a scenei, unii dintre spectatori dovedind că ştiu pe de rost replicile din cele mai cunoscute schiţe ale lui Caragiale, precum: “Două loturi“, “Conu' Leonida faţă cu Reacţiunea“, “Căldură mare“. Scenografia clasică, lipsită de stridenţe s-a dovedit a fi un cadru adecvat derulării dramatice şi a pus în valoare talentul actorilor prezenţi pe scena constănţeană.

Spectacolul s-a născut în Anul Caragiale, mai exact în 2002, cînd aceeaşi trupă de actori a fost invitată la Centrul Cultural din Paris să prezinte piesa “Take, Ianke şi Cadîr“, alături de acest spectacol-lectură. “Cînd am văzut ce impact are la public, l-am păstrat în repertoriul nostru şi, cu ocazia unui turneu în Israel, la Tel Aviv, unde am jucat , am prezentat şi spectacolul acesta. Am avut surpriza, pur şi simplu, să auzim spectatori din sală dînd replica, luîndu-ne vorba din gura. Şi atunci, am continuat, l-am îmbogăţit şi cu două scenete din Tudor Muşatescu şi a ajuns, practic, să nu mai fie un apendice al altor spectacole, ci să fie unul de sine stătător“, a explicat actriţa Silvia Năstase. Spectacolul se joacă în această formă de aprox. patru ani, cu un succes extraordinar la publicul român din ţară, dar şi de peste hotare. Referitor la reacţia spectatorilor de la malul mării, opinia unanimă a interpreţilor a fost aceea că, după reacţiile pe care le-a avut, publicul din Constanţa este foarte receptiv şi bun cunoscător al operei lui Caragiale şi Muşatescu. La final, chiar maestrul Radu Beligan, care a mărturisit că nu a mai acordat interviuri presei de mulţi ani, a remarcat: “Publicul constănţean este extraordinar, de un mare rafinament, care sesizează orice fineţe a textului“.