Schumi merge la finală

Învingător în Marele Premiu al SUA săptămîna trecută, Michael Schumacher este cunoscut ca un mare microbist. Pilotul german s-a întors imediat acasă pentru a asista la ultimele meciuri de la turneul final, profitînd de faptul că Formula 1 are o săptămînă de pauză. “Am bilet la finala de la Berlin şi nu vreau să o ratez. Am ţinut pumnii strînşi Germaniei pentru tot turneul şi mă bucur de evoluţia conaţionalilor mei. Chiar dacă pilotez pentru o scuderie italiană şi am mulţi prieteni în naţionala Italiei, nu am cum să ţin cu altcineva”, a spus fostul campion mondial. Conform desfăşurării cursei de la Indianapolis, meciul mai dur din semifinale ar trebui să fie între Portugalia şi Franţa, pilotul Tiago Monteiro şi Franck Montaigny ciocnindu-se în timpul cursei.