Sclav pe plantaţia patronului

Legislaţia din domeniul muncii prevede o serie de drepturi pentru angajaţi, astfel încât aceştia să fie protejaţi de angajatorii care tind să uite că salariaţii lor sunt oameni. În ciuda existenţei acestor prevederi, încă mai sunt patroni care consideră că angajaţii sunt bunuri personale de care pot dispune după cum doresc. Este şi cazul patronului firmei de pază şi protecţie Histria Holiday Constanţa, Dorel Albu, care este acuzat de un fost salariat că i-a desfăcut abuziv contractul de muncă şi că nu a respectat prevederile conţinute de acesta. „M-am angajat pe 1 octombrie 2007. Potrivit contractului de muncă, trebuia să lucrez opt ore pe zi şi să am dreptul la 21 de zile lucrătoare de concediu. De fapt, am muncit 12/24, fără să beneficiez de 48 de ore libere consecutiv, după cum prevede legea şi fără să îmi iau 21 de zile de concediu, pentru că de fiecare dată am fost chemat mai devreme la muncă”, a declarat Gheorghe Călin, de 37 de ani, din Medgidia, angajat ca agent de pază al firmei Histria până în acest an. Firma de pază Histria Holiday face parte din concernul Histria Management, deţinut de omul de afaceri Gheorghe Bosânceanu.

CONCEDIU MEDICAL TĂIAT DIN SALARIU. Bărbatul mai susţine că şi salariul care le era plătit era mai mic, comparativ cu munca depusă. Gheorghe a declarat că muncea aproximativ 240 de ore pe lună, însă era plătit numai pentru aproximativ 190 de ore. „Deşi, în realitate, munceam mai mult de 8 ore pe zi, salariul ne era calculat după contractul de muncă. În plus, noi nu aveam voie să lipsim nici măcar o zi de la muncă, indiferent de motiv”, a spus Gheorghe. Bărbatul a povestit că, în cazul unui coleg care a avut două zile de concediu medical, patronul i-a reţinut 10% din salariu şi nu i-a mai dat tichete de masă pentru luna respectivă. De asemenea, patronul i-ar fi obligat pe angajaţii săi să asigure ordinea la meciurile echipei FC Farul. „Patronul nostru este cumnatul lui Gheorghe Bosânceanu şi pe vremea când acesta deţinea echipa de fotbal ne ducea la meciuri să rupem bilete şi să asigurăm ordinea pe stadion. În acea perioadă nu ne-a deranjat foarte tare, deşi ne ducea în timpul nostru liber, pentru că eram plătiţi”, povesteşte Gheorghe. El susţine că au fost obligaţi să meargă la meciuri şi după ce echipa şi-a schimbat patronul, fără să mai fie plătiţi pentru acest lucru. Gheorghe povesteşte că, la sfârşitul anului 2009, i-a spus şefului său că nu va mai merge pe stadion dacă nu este plătit pentru munca depusă.

CHINUIT CA SĂ DEMISIONEZE. Din acel moment, spune bărbatul, au început şicanele, pentru a-l face să-şi dea demisia. „De la paza sediului cotidianului „Cuget Liber” am fost transferat disciplinar pe Şantierul Naval Constanţa, unde mi s-au dat două şi chiar trei puncte de veghe, din dorinţa de a mă face să demisionez. Din acelaşi motiv, deşi aveam programat concediul de odihnă în decembrie 2009, mi s-a dat abia în ianuarie 2010, dându-mi toate planurile peste cap”, mai povesteşte Gheorghe, care spune că a depus două sesizări la Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanţa, pentru a i se face dreptate. După cea de-a doua sesizare făcută, patronul i-a desfăcut contractul de muncă, decizia fiind motivată de întârzierile repetate ale lui Gheorghe şi de indisciplina de care ar fi dat dovadă în raporturile cu şefii ierarhici şi colegii. În prezent, Gheorghe a făcut o plângere şi la Ministerul Muncii. „Fiecare persoană este liberă să declare ce doreşte. Eu am rapoartele şefilor lui direcţi în care se arată că este un element care provoacă numai scandal şi a întârziat în repetate rânduri la locul de muncă. Cu greu am reuşit să colaborăm cu el în aceşti doi ani. Am crezut că-l vom disciplina, dar nu am reuşit. El este supărat că pe perioada cât a fost în concediu medical nu i-am decontat transportul şi nu i-am putut da toate bonurile”, a declarat fostul şef al lui Gheorghe, Dorel Albu. Cazul se află în atenţia inspectorilor de muncă, urmând să revenim cu amănunte despre concluziile la care au ajuns aceştia.