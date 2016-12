Sclavagism în Marea Neagră

MARINARII, „ROBII” ARMATORILOR Profesia de marinar era considerată, cândva, una dintre cele mai bănoase meserii. Însă, mai nou, realitatea ne spune altceva, pentru că salariile navigatorilor, cel puţin ale celor care „îşi fac veacul” pe Marea Neagră, sunt, de multe ori, derizorii în comparaţie cu efortul şi mai ales condiţiile de muncă. Putem spune, dacă e să ne luăm după rezultatele controlului efectuat de inspectorii Federaţiei Internaţionale de Transport (ITF), împreună cu autorităţile portuare constănţene, că în bazinul Mării Negre meseria de marinar a ajuns să fie considerată o bătaie de joc, pentru că navigatorii sunt prost plătiţi, iar condiţiile de muncă sunt dintre cele mai precare şi pun viaţa marinarilor în pericol. Cel puţin asta este concluzia liderului Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN) şi reprezentantul ITF în România, Adrian Mihălcioiu, cel care a coordonat acţiunea de control în cele trei porturi constănţene la Marea Neagră: Midia, Constanţa şi Constanţa Sud. Mihălcioiu spune că, timp de trei zile, au fost controlate 29 de nave, din care la 27 au fost constatate deficienţe. Periculos este că, la patru dintre acestea, s-a descoperit faptul că vasele navighează fără niciun fel de asigurare în caz de naufragiu, accidente de muncă sau poluare. Şi nu sunt singurele probleme descoperite. „Sunt marinari care muncesc la negru, fără contracte colective de muncă sau cu contracte reduse, mici, de aproximativ 500 de euro, fără să aibă minimul standard acceptat. S-a constatat că, în foarte multe cazuri, navigatorii nu au competenţele legale şi profesionale”, a spus Mihălcioiu.

DEFICIENŢE GRAVE O altă problemă constatată de inspectori a fost vârsta navelor. „Am găsit o navă care are o vechime de 49 de ani, ceea ce nu este tocmai normal. Practic, nava poate să fie întreţinută, chiar dacă are 49 de ani. Culmea este că vasul arăta destul de bine, însă era vechi. Asta înseamnă că tabla trebuie să fie ruginită. Asta implică şi o reparaţie, dar probabil s-a considerat că nu rentează şi atunci este ţinută până când, probabil, ori se scufundă, ori e vândută la fier vechi, dacă are noroc”, a opinat Mihălcioiu. O altă concluzie interesantă a reprezentantului ITF a fost că nicio navă controlată nu avea sub 10 ani. „Deci, după vârsta navelor ne dăm seama şi de probleme. În principal, flotele sunt ţinute până în 20 de ani, iar după aceea armatorii se gândesc să facă ceva cu ele. Dar aici avem şi categoria de peste 30, dar şi pe cea de peste 40 de ani. În concluzie, mai mult de 65% din navele care sunt în Portul Constanţa la ora asta nu corespund standardelor”, a spus Mihălciou. El a adăugat că au fost acordate şi avertismentele pentru 22 de nave. „Cel mai grav este că la şapte nave am găsit probleme cu echipamentul de protecţia muncii. Am găsit bucătari fără haine corespunzătoare, fără bonetă, mă rog, navigatori care lucrau fără mănuşi, fără bocanci în picioare, cu şlapi, fără salopte, îmbrăcaţi cu cămăşi, cu ce aveau şi ei de pe acasă. De asemenea, la alte şapte nave avem suspiciuni că certificatele de navigaţie nu ar fi reale”, a adăugat liderul SLN. În concluzie, Mihălcioiu spune că „Marea Neagră este cel mai periculos loc de muncă din lume la ora asta, exceptând zonele cu piraterie, Somalia şi Nigeria, sau zonele de război”. „Deci, într-o zonă de linişte şi pace şi într-o zonă cu tradiţie în marinărie se pierd vieţi omeneşti, au loc accidente de muncă şi se regăsesc oameni necalificaţi, care sunt luaţi pentru bani puţini şi care pot produce accidente de muncă extraordinar de mari. Însă dorim ca Marea Neagră să devină un loc al siguranţei, al unei mări curate şi nu al unei „mări a ruşinii”, aşa cum a fost desemnată în rapoartele de până acum”, a opinat Mihălcioiu, care mai spune că, din cei 366 de navigatori găsiţi pe cele 29 de nave, 37 au fost români, însă, din fericire, aceştia se aflau pe nave unde nu au fost probleme. Această acţiune a avut loc simultan în toate porturile de la Marea Neagră din Turcia, Georgia, Rusia, Ucraina şi Bulgaria.