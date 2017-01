Sclave pe o plantaţie din Germania

Peste 60 de femei din România au trăit clipe de coşmar în ultimele două săptămâni, după ce au ajuns la Augsburg, în Germania, la cules de căpşuni. Femeile povestesc că au semnat cu o firmă din România un contract care părea foarte avantajos însă, când au ajuns în străinătate, şi-au dat seama că au fost păcălite. Femeile spun că au plecat prin intermediul firmei Transcom din Suceava, contractul fiind încheiat cu firma germană Lehner Angrar GMBH. Româncele se plâng că, la destinaţie, ar fi avut parte de un tratament inuman. În cursul zilei de joi ele au încercat să ceară ajutor în ţară şi au format un număr de telefon ales la întâmplare. Persoana de la celălalt capăt al firului s-a nimerit să fie un bărbat din Constanţa, care a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a le ajuta. “Am primit un telefon de la o persoană necunoscută, care mi-a cerut ajutor, respectiv m-a rugat să sun la Ambasada României din Germania, deoarece au nişte probleme la muncă. Mi-au spus că lucrează în agricultură în Germania, că sunt sechestrate şi că nu pot să părăsească zona. Femeia care m-a contactat plângea în momentul în care m-a sunat, lucru care m-a emoţionat şi m-a determinat să le ajut”, a declarat bărbatul. Constănţeanul a mai precizat că a luat legătura cu Ambasada României de la Berlin, iar consulul i-a spus că are cunoştinţă despre acest caz şi că va face tot posibilul să le ajute pe femei să fie repatriate.

SLUGILE EUROPEI. Româncele spun că sunt plecate de două săptămâni în Germania şi, cu toate că au muncit, nu au primit niciun ban şi că trăiesc în condiţii mizere. „Trebuie să ne trezim la ora trei dimineaţa şi să muncim până la zece noaptea. Uneori ni se dă o oră pauză de masă, alteori nu. Suntem bătute, huiduite, de parcă am fi slugile Europei. Nu avem voie să vorbim între noi şi nici la telefon. Este un turc aici care face legea şi care vine pe câmp ca să vadă cum muncim, iar dacă este el nervos, ne răstoarnă lădiţele cu căpşuni şi ne pocneşte dacă spunem că nu ne convine ceva. Sunt şi paznici pe câmp care ne supraveghează şi câteodată ne bat şi aceştia. Ironia sorţii…şi ei sunt tot români”, a povestit Mihaela, o suceveancă dintre cele 60 de românce care muncesc în Germania. Femeia spune că la plecarea din ţară au semnat un contract în care se specifica faptul că vor fi plătite cu şase euro pe oră şi că vor avea asigurate cazarea şi masa. „Până acum nu am primit niciun ban pentru munca depusă. Am aflat că vom primi doar trei euro pe oră, nu şase, cum ni s-a spus la plecare. Deşi ştiam că ni se vor lua trei euro pentru chirie, acum am aflat că e vorba de 11 euro. Deşi am muncit două săptămâni, acum nu vor să ne plătească şi nu putem pleca de aici. Eu am de luat aproximativ 1.000 de euro. Iar condiţiile în care stăm sunt îngrozitoare! Dormim femei cu bărbaţi în cameră, iar mâncarea e ca la porci.”, a declarat o altă femeie aflată la cules de căpşuni.

FIRME FANTOMĂ. În cursul zilei de vineri, Constantin Miron, ataşat pe probleme de muncă şi sociale la Ambasada României din Germania, a declarat că a aflat de problemele cu care se se confruntă româncele şi le va pune la dispoziţie autocare pentru a putea ajunge în ţară. Miron a precizat că a discutat cu angajatorul neamţ şi că adevărul ar fi undeva la mijloc. Angajatorul a susţinut că femeile ar fi refuzat să mai muncească, însă l-a asigurat pe diplomat că acestea îşi vor primi banii pe perioada în care au lucrat. Constantin Miron a adăugat că o parte din vină o au şi românii, deoarece sunt foarte creduli şi apelează la diferite firme fantomă pentru semnarea contractelor de muncă în străinătate, iar Poliţia şi Parchetul din România ar trebui să facă anchete şi să desfiinţeze aceste societăţi ilegale. La finalul zilei de vineri, problema româncelor a fost rezolvată! Ele şi-au primit banii şi au plecat cu autocarul spre România.