Sclavi la zece ani

Numeroşi copii sunt obligaţi să muncească pe plantaţiile de cacao din Coasta de Fildeş, mulţi dintre ei nefiind plătiţi. Copiii sunt trataţi precum sclavii. Coasta de Fildeş este cel mai mare producător de cacao din lume. Departamentul de Stat american estimează că peste 100.000 de copii sunt exploataţi pe plantaţii. Postul de televiziune CNN l-a dat ca exemplu pe Abdul, în vârstă de zece ani, care munceşte deja de trei ani pe o plantaţie de cacao. Băiatul spune că nu este plătit pentru munca sa, ci primeşte doar mâncare şi haine rupte. Abdul, care este originar din Burkina Faso, a declarat că la moartea tatălui său un străin l-a dus în Coasta de Fildeş. „Dacă aş avea de ales nu aş munci”, a povestit băiatul. Tânărul, care nu a mâncat niciodată ciocolată, i-a spus reporterului CNN că nici nu ştie la ce se foloseşte cacao. Yaku, un alt băiat care munceşte pe plantaţie, spune că are 16 ani, deşi pare a fi mult mai mic. „Mama mea m-a adus aici când a murit tata. Aş vrea să pot merge la şcoală, să învăţ să scriu şi să citesc”, a povestit băiatul. Contactate de CNN, cele mai mari companii producătoare de cacao şi ciocolată au refuzat să răspundă apelului jurnaliştilor de a ajuta la diminuarea sclaviei infantile.

Nu este singura anchetă de acest fel. Săptămâna trecută, jurnaliştii emiisunii This American Life au realizat o emisiune specială în care au prezentat practici incredibile legate de fabricarea produselor Apple. Oraşul Shenzhen din China este locul unde aceste dispozitive iau naştere. Acum 30 de ani, Shenzhen era numai un sat mic. Acum este un oraş cu 13 milioane de locuitori, mai mare ca New York-ul. Foxconn, una dintre companiile care construiesc iPhone-uri şi iPad-uri, dar şi alte produse pentru diverse companii de electronice, are o fabrica în Shenzhen, cu 430.000 de angajaţi. Unul dintre angajaţii intervievaţi de jurnalistul Mike Daisey, în afara fabricii păzite de gardieni cu arme, este o copilă de numai 13 ani. Aceasta lustruieşte sticla a mii de noi iPhone-uri în fiecare zi. Fata a povestit că cei de la Foxconn nu verifică vârsta angajaţilor. Sunt inspecţii din când în când, dar şefii ştiu când sunt programate, aşa că nu sunt luaţi pe nepregătite. Şi înainte ca inspectorii să-şi facă simţită prezenţa, oficialii Foxconn înlocuiesc muncitorii tineri cu cei bătrâni.