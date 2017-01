Sclavi pe şantierele lituaniene, muncitorii constănţeni îşi cerşesc drepturile în România

Drama muncitorilor constănţeni înşelaţi în Lituania sub protecţia societăţii "Petro - Ship" pare să nu se mai sfîrşească. După luni de suferinţe şi batjocură pe şantierul din Klaipeda, oamenii au ajuns să protesteze pentru a-şi recupera salariile restante. Afacerea cu sudori şi lăcătuşi trimişi de agenţia constănţeană specializată pe plasarea forţei de muncă în fostul stat sovietic a ieşit la iveală săptămîna trecută, cînd cotidianul "Telegraf" a relatat povestea celor 20 de muncitori înşelaţi de lituanieni. Nemulţumiţi că nu şi-au primit salariile pentru munca depusă în străinătate, muncitorii au protestat în faţa societăţii "Petro - Ship", iar pentru a calma spiritele, administratorul Petru Mititelu le-a promis oamenilor că vor intra în posesia sumelor pînă la Paşte. Pentru ca lucrurile să se mişte repede şi fără complicaţii, muncitorii au adresat şi o plîngere către Inspectoratul Teritorial de Muncă din Constanţa, însă timpul a trecut, iar problema muncitorilor tot nu s-a rezolvat. Văzînd că sînt încă o dată traşi pe sfoară de cei care i-au trimis la muncă fără niciun fel de garanţie că vor cîştiga banii promişi, ieri, peste 20 de muncitori au protestat încă o dată în faţa societăţii. "Am reclamat autorităţilor că nu ne-am mai primit salariile de trei luni, deşi am fost trimişi pentru a lucra o jumătate de an, cîte zece ore pe zi şi cu un cîştig de 4,5 euro pe lună. Ne-am întors acasă de mai bine de două săptămîni şi nu am reuşit nici pînă acum să luăm banii pentru care am muncit în condiţii de nedescris. Deşi ni s-a spus că vom primi sumele de peste 1.000 de euro pentru fiecare om pînă la Paşte, administratorul societăţii nu vrea să ne dea decît jumătate din banii cuveniţi", a povestit Constantin Mareş, un constănţean care a lucrat ca sudor în Lituania. La fel de nemulţumit s-a arătat şi Iulian Săbiuţă, un om care la 53 de ani se vede pus în imposibilitatea de a le cumpăra ceva nepoţilor pentru masa de Paşte. "După ce că am plătit şi 100 de euro pentru o asigurare medicală care nu ne-a fost de niciun folos, am fost trimişi de lituanieni acasă în două autocare, înainte de termen, acum am ajuns să cerşim banii munciţi, chiar în ţara noastră. Cerşim un cozonac, un ou şi o bucată de pască. Au vrut să ne dea doar jumăate din bani, însă am refuzat. Mai bine rămîneam pe un şantier românesc", a spus bărbatul. Dacă în urmă cu o săptămînă administratorul sociietăţii "Petro - Ship " a fost politicos şi ne-a explicat cum a făcut eforturi pentru susţinerea financiară a repatrierii salariaţilor, ieri, încercarea ziariştilor de a afla ce le rezervă viitorul oamenilor păgubiţi s-a lovit de uşile închise în nas. "Este o proprietate privată şi nu aveţi dreptul să intraţi. Nu vreau să comentez această situaţie", s-a mărginit să declare, Petru Mititelu.