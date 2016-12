Sclavia încă există în Mauritania

Deşi oficial a fost abolită în anul 1981, sclavia este bine mersi prezentă în Mauritania. Conform unui raport ONU, între 10% şi 20% din populaţia ţării încă trăieşte în sclavie, în timp ce Guvernul neagă existenţa acestei practici. În 1981, Mauritania a fost ultima ţară din lume care a abolit sclavia, însă nu a existat nicio pedeapsă pentru proprietarii de sclavi, până în 1997. Relatările mai multor observatori internaţionali din cadrul unor organizaţii neguvernamentale, situaţia din teritoriu nu s-a schimbat prea mult. ”Sclavia în Mauritania este ceva real, nu este o invenţie”, a declarat Boubacar Messaoud, co-fondator al organizaţiei SOS Slaves. Acesta a mers alături de reporterii CNN pentru a le prezenta oameni care au scăpat de sclavie.

O femeie care încearcă să îşi prezinte cazul unui tribunal este supravegheată de Guvern, pentru a fi împiedicată să-şi spună povestea. ”Ne obligau să îngrijim o cireadă de vite, cămile, capre. Dacă ne întorceam fără o parte din animale, ne băteau şi ne ameninţau cu o armă la tâmplă. Ne obligau să facem sex cu ei. Copiii mei sunt copiii lor”, a povestit Moulkheir Mint Yarba. Fiica femeii, în vârstă de 18 ani, spune că la început nu a înţeles că ”stăpânii” nu erau familia ei: ”Când am văzut că pe mine mă băteau, am înţeles că nu fac parte din familie. M-au violat şi am rămas gravidă, iar când mi-a venit sorocul, m-au urcat într-o maşină şi au început să conducă agresiv. Când am născut, copilul era mort”. Mulţi dintre sclavi sunt forţaţi să îşi părăsească familiile. ”Într-o zi m-am întâlnit cu o unitate militară. Le-am spus soldaţilor că merg cu ei şi că prefer să mă împuşte decât să mă predea din nou stăpânilor. Mă gândesc la sclavie, pentru că familia mea este încă acolo. Nu pot uita tortura prin care am trecut”, a povestit şi Matala Ould M\'Boirik, un bărbat care a reuşit să evadeze.

Organizaţia SOS Slaves încearcă să demonstreze că sclavia există şi că are forme extrem de brutale. De când sclavia a devenit ilegală, doar un proprietar de sclavi a fost judecat iar Guvernul neagă în continuare existenţa acestei practici. Jurnaliştii de la CNN au mers într-un sat aswaba, unde locuiesc şi muncesc foşti sclavi. Stăpânii se pot întoarce oricând şi îi pot pune să muncească. Alimentele şi apa sunt limitate iar oamenii locuiesc într-o sărăcie extremă. ”Copiii mănâncă nisip”, spune o femeie. Din cauza sărăciei, unii dintre sclavii liberi se întorc la stăpâni doar pentru că acolo au hrana asigurată. Organizaţia SOS Slaves a deschis o şcoală unde femeile eliberate sunt ajutate să înveţe meserii care să le permită să se întreţină, cum ar fi cusutul sau împletirea părului, însă aceasta ajută doar 30 de femei dintre sutele de mii care sunt afectate de sclavie. \"Lanţurile sunt pentru captivi, sunt pentru sclavi, dar sclavii din prezent sunt aşa şi în mintea lor, sunt total supuşi, iar acesta este tipul de sclavie pe care îl avem astăzi\", spune Boubacar Messaoud.