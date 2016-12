Îngâ. De când a fost scoasă de la naftalină, în loc să fie îmbălsămată, sclifosita se ventilează singură cu aere de mare cucoană, frecându-se cu periuţa de dinţi sub braţ. Cu toate că a decăzut dezastruos, fiind la un pas de a pica, precum Boc la un post de televiziune, în beciul anonimatului, continuă să facă pe moralista în călduri. Când tăia şi spânzura pe tărâmul presei, spurca pe toată lumea, năpârlind repede din cauza stării accentuate de oftică. Acum, mai nou, se erijează în ghidul nostru moral şi deontologic. Bla-bla-bla. Adevărul este că la muzicuţă nu o întrece nimeni. Ca să se adapteze la cerinţele parşivismului din politichia locală, s-a dotat cu muzicuţă cu schimbător. Un schimbător adaptat la interesele sale personale. Sclifosita este cunoscută pentru gesturile sale de prost gust. În societate, indiferent de împrejurări, vrea să demonstreze tuturor că i se fâlfâie la modul general. Dacă o serveşti cu un pahar cu vin roşu, te face realmente albie de porci, criticând cu vehemenţă apucăturile bahice şi alte deprinderi de acest gen. După ce gustă din licoarea oferită, îşi schimbă radical atitudinea. Devine, tandră, vorbăreaţă şi extrem de populară. De multe ori, în astfel de momente, se întâmplă să nu-i ajungă vinul… Dacă nu vreţi să aveţi viaţă grea cu sclifosita, e bine să vă aprovizionaţi din timp. În general, ca să impresioneze, sclifosita critică pe toată lumea. Când îi dă mâna, te ia la ture. Ce-i drept, la acest capitol, e dotată corespunzător, reuşind să pună pe fugă pe oricine. Sclifosita se crede deşteapta pământului, ceea ce nu se adevereşte. În cazul său, fudulia şi mândria se înfrăţesc cu prostia. Caracteristica ei de bază este tupeul. Are un tupeu fără de margini! O prinzi cu mâţa în sac, flagrant ca lumina zilei, şi ea susţine că ai vedenii. O surprinzi în diverse ipostaze imorale şi dumneaei se apără cu teoria chibritului. Ba că amantul nu este portar, vreau să spun de meserie, ci profesor universitar. Mă rog, chestii şi socoteli interne, chiar baliverne… Sclifosita a rămas cu o apucătură nouă după o relaţie veche. Se băşică din orice! Chiar dacă nu mai are funcţie, continuă să se manifeste în ton cu aroganţa dobândită încă de la naştere, când făcea pipi în scutece doar pentru a o discredita pe bonă. Sclifosita s-a specializat în a face zile fripte celor pe care nu-i agrează. Ferească Sfântul Anton, cel cu palton, să depinzi de deciziile arbitrare! În felul ei, sclifosita este o nefericită. Pentru că a fost dezamăgită în permanenţă, îi critică tot timpul pe bărbaţi, catalogându-i în fel şi chip. Nişte zdrenţe. Nişte profitori. Sclifosita, dincolo de comportamentul său scandalos, suferă de orbul găinii. Din acest motiv, nu vede niciodată bârna din ochiul personal, axându-se la infinit pe critica paiului din ochiul adversarului. Asta este optica sclifositei.