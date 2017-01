În comuna Saraiu încă persistă urmările inundaţiilor din 2005. Multe clădiri afectate de revărsările de ape au rămas cu infiltraţii care sunt mai vizibile atunci când umiditatea din atmosferă este crescută. Primarul din Saraiu, Vasile Băjan, spune că în această situaţie se află şi clădirea Şcolii de Arte şi Meserii \"Nicolae Maraloi\" din Saraiu, în care, deşi au trecut şase ani, încă persistă mirosul înţepător al mucegaiului. „Din 2005 şi până în prezent, noi am tot făcut îmbunătăţiri la unitatea de învăţământ, am pus parchet, gresie, am pus mobilier nou. Degeaba însă, pentru că atunci când este umiditate crescută, la parterul clădirii revine mirosul puternic de mucegai”, a declarat primarul din Saraiu. Administraţia locală face demersuri pentru efectuarea unor reabilitări complete la unitatea şcolară, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa şi la Ministerul Educaţiei. În acest scop, primarul a solicitat intervenţia Inspecţiei Sanitare de Stat, pentru întocmirea unui raport privind starea în care se află şcoala de arte şi meserii. „Dacă e nevoie, voi merge la Ministerul Educaţiei şi voi discuta cu ministrul Daniel Funeriu pentru a obţine fondurile de care am nevoie la reabilitările de la Şcoala de Arte şi Meserii \"Nicolae Maraloi\" din Saraiu”, a mai spus primarul.