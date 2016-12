Şcoală de şoferi cu trei luni înainte de 18 ani?

PENTRU AMATORI Noul Cod Rutier a intrat în vigoare începând din 19 ianuarie, însă fără normele de aplicare. Aşa se face că, ieri, pe site-ul Ministerului Administraţiei şi Internelor a fost publicat, spre dezbatere publică, proiectului de lege care reglementează circulaţia pe drumurile publice. Conform proiectului, şcoala pentru şoferii amatori ar putea fi începută de candidaţi cu trei luni înainte de împlinirea vârstei de 18 ani. Potrivit purtătorului de cuvânt al Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Autovehiculelor (DRPCIV), comisarul şef Mihai Enache, o altă noutate este că elevii şcolilor cu profil tehnic auto care doresc obţinerea permiselor din categoriile B şi BE vor putea începe şcolile de şoferi de la vârsta de 17 ani, în aşa fel încât, la terminarea studiilor, să se poată angaja imediat. În acelaşi timp, oficialul DRPCIV a explicat că elevii acestor şcoli care urmăresc să obţină permise de conducere din categoriile C şi CE, care până acum puteau fi obţinute de la cu vârsta de 21 de ani, pot începe şcoala de şoferi la vârsta de 17 ani, iar de la vârsta de 18 ani se pot prezenta la examen. După ce promovează examenul, dacă prezintă un certificat de calificare profesională eliberat de Autoritatea Rutieră Română (ARR), ei primesc permisele din categoriile C şi CE, însă până la vârsta de 21 de ani nu pot conduce vehiculele care aparţin acestor categorii decât pe teritoriul României.

FĂRĂ EXAMEN Există în proiect şi o normă tranzitorie care face referire la situaţia candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere din categoria AM. Ca urmare, aceia care fac dovada faptului că au absolvit un curs de legislaţie rutieră în cadrul unei unităţi autorizate de pregătire a conducătorilor de autovehicule, anterior datei de 19 ianuarie 2013, se pot prezenta direct la examen, fără să fie obligaţi să urmeze cursurile unei şcoli de şoferi. Măsura a fost propusă în condiţiile în care, înainte de 19 ianuarie, pentru conducerea mopedelor, un curs de legislaţie rutieră era de ajuns.