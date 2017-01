Şcoala de vară a democraţilor de la Costineşti a debutat cu... alegeri anticipate

Reprezentanţii organizaţiilor judeţene de tineret ale PD s-au întrunit, ieri, la Costineşti, pentru a participa la şcoala politică de vară organizată de partid. Lucrările şcolii de vară, care se desfăşoară pe parcursul a patru zile, au fost deschise de preşedintele executiv al PD, Adriean Videanu. În discursul rostit în faţa tinerilor democraţi, Videanu a abordat tema alegerilor anticipate, susţinînd că este necesară organizarea acestora imediat după aderarea României la UE. „De şase luni am pierdut majoritatea în una din Camerele Parlamentului şi o Guvernare fără susţinere parlamentară este o Guvernare şchioapă. Sperăm ca alegerile anticipate să rezolve această problemă. După aderare, este nevoie ca Guvernul şi Parlamentul să primească un mandat stabil, pentru patru ani, pentru a rezolva problemele legate de integrare”, a declarat Videanu. El a mai arătat că, la anticipate, PNL şi PD ar putea merge, în continuare, braţ la braţ, cu unele ajustări în ceea ce priveşte procentul de aleşi locali şi ministeriabili pe care îl va avea fiecare partid. Videanu a recunoscut că, pînă acum, lucrurile nu au mers întotdeauna în cea mai fericită direcţie în cadrul Alianţei DA: ”Poate că era de aşteptat acest lucru, pentru că nu am reuşim să gestionăm întotdeauna sursele de tensiune dintre cele două partide. Noi am susţinut tot timpul ca Consiliul de Coordonare al ADA să fie structura care să hotărască politic, pentru că altfel se vor crea întotdeauna aceste tensiuni dacă ne repliem spre partide. E momentul unei clarificări a relaţiei în Alianţă, pe baza protocolului realizat în momentul de faţă. De cîte ori s-a încercat interpretarea protocolului au apărut disensiuni”. Dacă în ce priveşte alegerile anticipate PNL şi PD doresc să continue în Alianţă, în ce priveşte alegerile pentru parlamentarii europeni, Videanu a afirmat că este foarte posibil ca formaţiunile politice să candideze pe liste proprii. Mai mult, democraţii intenţionează să schimbe raportul de aleşi locali pe care îi vor deţine partidele din Alianţă în viitoarea Guvernare. Dacă pînă acum raportul era de 1,3 la 1 în favoarea liberalilor, Adriean Videanu a arătat că, în viitoarea guvernare, raportul se va transforma în 1 la 1. „Este un raport mult mai echitabil şi credem că sondajele de opinie care vor fi efectuate înainte de stabilirea lui vor arăta că împărţirea echitabilă este acoperită de susţinerea populaţiei pentru cele două partide din Alianţă”, a declarat şi vicepreşedintele PD Sorin Frunzăverde, întărind spusele lui Videanu.

Videanu: PD a făcut cele mai multe concesii partenerilor de Alianţă

Videanu a fost apoi luat la rost de către tinerii democraţi pentru faptul că PD a făcut prea multe concesii PNL-ului pentru a menţine Alianţa în picioare, în timp ce liberalii nu au arătat aceeaşi atitudine. „PD este, într-adevăr, cel care a făcut mai multe concesii partenerilor de Alianţă, dar a fost nevoie de acest lucru pentru a menţine unitatea Alianţei şi pentru a atinge obiectivele pe care ni le-am propus şi pentru a îndeplini programul de guvernare”, a spus Videanu, indicînd şi două concesii concrete făcute liberalilor: „Funcţia de vicepremier revenea PD conform protocolului, ceea ce nu s-a întîmplat, iar preşedintele Camerei Deputaţilor este PNL, dar acestea nu sînt concesii care să pună în pericol Alianţa. PD a făcut totuşi aceste concesii tocmai din dorinţa de a genera stabilitate în Alianţă”. El a mai arătat că PD are o responsabilitate electorală mai mare decît PNL, pentru că, în 2004, Alianţa a cîştigat alegerile în baza promisiunilor făcute de tandemul Băsescu – Stolojan, cei doi lideri ai PD şi PNL la acea vreme. „Din păcate, PNL nu mai recunoaşte acest lucru şi cred că este o eroare politică pentru care va fi sancţionat. Oamenii nu aşteaptă justificări de la noi...”, a afirmat Videanu. Preşedintele Executiv PD a recunoscut însă faptul că în ţările care deja au aderat la UE, Guvernele care au condus în momentul aderării nu au mai cîştigat alegerile, afirmînd: „Este o discrepanţă extraordinară între aşteptările populaţiei şi realitate şi cred că este şi vina politicienilor care au prezentat pînă acum totul ca fiind lapte şi miere”, a subliniat Videanu. Imediat după ce a părăsit sala de conferinţe, preşedintele executiv al PD a declarat: „Cred că alegerile anticipate pot fi o soluţie pentru ca Alianţa să rămînă la putere”. Şi vicepreşedintele partidului, Sorin Frunzăverde, a susţinut ideea anticipatelor: „În primăvară, după ce vom adera la UE, va trebui să organizăm alegeri anticipate pentru a începe această primă perioadă ca membri UE cu un Guvern stabil, bazat pe o majoritate parlamentară stabilă”. De altfel, în discursul rostit în faţa tinerilor democraţi Frunzăverde a indicat faptul că Executivul României este instabil, comparîndu-l cu podiumul pe care stătea: „Acest podium este la fel de instabil ca şi Guvernul... Va trebui să-l consolidăm”.