Şcoală de vară internaţională la „Ovidius”

În perioada 12-16 septembrie, Universitatea “Ovidius” Constanţa va fi gazda Şolii de Vară Internaţionale cu tema: „High Performance Computing & Cloud Computing For Sustainable Development”. Evenimentul se înscrie în programul de activităţi care se vor derula sub egida parteneriatului dintre Reţeaua Universităţilor de la Marea Neagră şi Hewlett Packard România. Acordul de cooperare între cele două instituţii s-a semnat pe 9 iunie 2011. Şcoala de vară va reuni lectori şi participanţi din mediul universitar, institute de cercetare şi instituţii de profil din România, Ucraina, Italia şi Coreea de Sud. Lucrările Şcolii de vară se vor derula sub formă de prelegeri şi activităţi efective de programare, prin accesarea platformelor puse la dispoziţie de Hewlett Packard Corporation. Scopul Şcolii de vară îl constituie iniţierea unui grup de lucru în domeniul programării de înaltă performanţă (High Performance Computing) şi baze de date distribuite (Cloud Computing) cu aplicaţii în inginerie, ştiinţe ale naturii, protejarea mediului înconjurător, medicină etc.. Organizatorii intenţionează ca această Şcoală de vară să devină un eveniment tradiţional, desfăşurându-se anual şi contribuind la dezvoltarea sectorului de tehnologie informatică şi cercetare ştiinţifică din România. Deschiderea lucrărilor va avea loc luni, 12 septembrie, cu începere de la ora 09.00, la Sala de Consiliu a Universităţii “Ovidius” Constanţa, din bulevardul Mamaia, nr. 124.