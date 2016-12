Şcoală de vară pentru tinerii cercetători, la Institutul ”Antipa”

Studenții, doctoranzii și tinerii cercetători implicați în domeniul mediului, axați pe colectare și analiză de date spațiale în diferite domenii (geologie, biologie/ecologie, oceanografie), au ocazia să participe la o școală de vară. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa“ Constanța (INCDM) va organiza cursurile intensive ale Școlii de vară COSMOMAR (“Constanta Space Technologies Competence Centre Dedicated to the Romanian Marine and Coastal Regions Sustainable Development” / „Centru de competență dedicat aplicării tehnologiilor spațiale în sprijinul dezvoltării durabile a zonelor marine și costiere românești” / www.cosmomar.ro), axată pe pregătire în domeniul teledetecției și tehnologiilor spațiale cu aplicații în domeniul mediului marin și costier. Școala de vară va fi organizată la sediul institutului, din b-dul Mamaia nr. 300, între 22 și 24 iunie. Deschiderea oficială va avea loc luni, 22 iunie, la sediul INCDM, la ora 9.15. Cursurile sunt dedicate în principal studenților și cadrelor didactice de la Facultățile de Științele Naturii/Ecologie/Geografie.

Teledetecția este un instrument extrem de util pentru analiza și integrarea unor volume uriașe de date spațiale de mediu. Componenta de teledetecție a Școlii de vară își propune să ofere instrumentele și capacitățile de a gestiona și analiza datele satelitare în cadrul proiectului COSMOMAR, pentru a veni în sprijinul factorilor de interes din zona costieră în îndeplinirea obiectivelor acestora, precum și în sprijinul studenților și cadrelor didactice universitare, în creșterea nivelului de înțelegere asupra mediului, privit în dinamica lui la scări globale.