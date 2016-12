Şcoala din Ion Corvin, modernizată

În 2014, cei 130 de elevi care frecventează orele de curs de la Şcoala din Ion Corvin vor învăţa în condiţii radical mai bune. Primăria a pus cap la cap un proiect care vizează modernizarea, dar şi extinderea unităţii de învăţământ din localitate, în care au cursuri toţi elevii din comună din clasele I-VIII. Primarul Dumitru Nedea a afirmat că proiectul tehnic a fost deja elaborat şi au fost obţinute aproape toate avizele necesare de la instituţiile publice care trebuie să-şi dea acordul asupra lucrărilor de extindere a construcţiei. „Proiectul este în prezent la Ministerul Învăţământului, care trebuie să-şi dea acordul pentru demararea lucrărilor, care cred vor începe în 2014”, a spus primarul comunei. El a adăugat că, pe tot parcursul derulării lucrărilor, cei 130 de elevi vor învăţa în alte spaţii. Dumitru Nedea a adăugat că, în prezent, şcoala are cinci săli de curs, însă marea problemă este că imobilul nu are hol, iar toaleta este situată în afara clădirii. „Pentru că şcoala nu are hol, copiii sunt nevoiţi să trecă dintr-o clasă în alta. Este destul de ciudat şi incomod. De aceea, în noul proiect am inclus extinderea corpului de clădire cu încă două săli de clasă şi amenajarea unui hol. În plus, grupul sanitar va fi amenajat în interiorul clădirii”, a punctat Dumitru Nedea.