Şcoala din Pantelimon, complet reabilitată

Elevii din clasele I-IV şi preşcolarii din Pantelimon au, din acest an, o şcoală complet reabilitată. Clădirea a fost predată în octombrie 2012 către Consiliul Judeţean Constanţa, pentru reabilitare, lucrările fiind finalizate la începutul acestui an şcolar. „Şcoala din Pantelimon funcţionează din anul 1926. O clădire abandonată a fost amenajată special pentru puţinii elevi de atunci. S-a început cu o singură sală de clasă, care a funcţionat până în anul 1928, când s-a luat decizia extinderii. Ultimele modificări s-au făcut undeva prin anii ’60. De atunci nu au mai fost executate niciun fel de lucrări de reabilitare sau extindere, la un loc cu şcoala funcţionând şi grădiniţa”, a declarat primarul comunei Pantelimon, Vasile Neicu. El a precizat că era mai mult decât necesară reabilitarea clădirii. „Pereţii erau din ce în ce mai crăpaţi, iar tavanul se putea prăbuşi în orice moment. Când am predat clădirea către CJC, am solicitat ca şcoala să fie separată de grădiniţă, atât în exterior, cât şi în interior”, a explicat primarul. În urma lucrărilor executate de către Consiliul Judeţean Constanţa, toate cele trei săli de clasă ale şcolii au fost complet reabilitate, fiind înlocuit şi mobilierul. Cele două grupuri sanitare şi cancelaria au suferit şi ele modificări, pentru a oferi elevilor şi profesorilor cele mai bune condiţii. În ceea ce priveşte grădiniţa, aici sunt în prezent două săli de curs, faţă de o sală, cât era înainte. Şi aici au fost reamenajate atât grupurile sanitare, special pentru preşcolari, cât şi cancelaria educatorilor. Primarul a spus că, odată rezolvată problema unităţilor de învăţământ, administraţia locală se va concentra pe rezolvarea celorlalte probleme de la nivelul comunei. „Sunt foarte multe lucruri de făcut în Pantelimon, însă resursele bugetare sunt limitate. În aceste condiţii, am stabilit o ordine de priorităţi. Pietruirea drumurilor, reţeaua de apă şi canalizare sunt în fruntea listei”, a adăugat primarul.