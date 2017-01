Şcoala din satul Piatra, în plin proces de reabilitare

Şcoala generală din satul Piatra, comuna Mihail Kogălniceanu, a intrat într-un amplu proces de reabilitare, clădirea necesitînd reparaţii serioase din cauza degradării accentuate în care se afla. Satul are 860 de locuitori, iar copiii celor 350 de familii sînt nevoiţi să vină la şcoală în Mihail Kogălniceanu. Primarul comunei, Valer Iosif Mureşan, a spus că lucrările de reabilitare a şcolii generale din Piatra au început de curînd, dar că proiectul a fost elaborat încă din 2004. Lucrările nu au putut fi demarate din cauza lipsei de fonduri, însă acum, acestea sînt finanţate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Banca Europeană de Investiţii. “Eu sper că, pînă la maximum 20 decembrie, proiectul de reabilitare se va finalizat. A fost început cam tîrziu, pentru că hotărîrea de Guvern prin care ne-au fost alocaţi banii a apărut în octombrie, iar pînă am făcut noi rectificarea de buget şi apoi achiziţia, a mai durat ceva timp“, a mai spus Mureşan. Potrivit primarului, lucrările decurg în ritm normal, iar în aceste zile este preconizată finalizarea lucrărilor la acoperiş. El estimează că, pînă la sfîrşitul anului, copiii nu vor mai fi nevoiţi să meargă la şcoală în altă localitate. Pentru a nu pierde banii, în cazul în care lucrările nu se vor finaliza din cauza timpului nefavorabil, primarul comunei Mihail Kogălniceanu a înfiinţat un fond de rulment: “Dacă timpul nu ne va permite să continuăm cu reabilitarea şcolii, prin crearea fondului de rulment voi putea păstra banii pentru anul următor, astfel încît anul viitor, lucrările să poată fi finalizate“. De asemenea, a fost demarat lucrul şi la centrala termică, pentru încălzirea sălilor de clasă şi pentru ca cei 165 de copii care acum vin la Kogălniceanu să înveţe, să poată dispună de condiţii normale şi la Piatra. La şcoala din Piatra vor învăţa copiii din satele Piatra, Palazu Mic şi grupul social Sibioara. “Pentru această lucrare sînt alocaţi în acest moment patru miliarde de lei, dar am cerut o suplimentare a bugetului, pentru că, în urma măsurătorilor, am ajuns la concluzia că ar mai fi nevoie de nişte bani întrucît am proiectat o extindere a clădirii pentru grupul sanitar, amenajarea a încă unei fose septice, un puţ de apă, reţea de alimentare cu apă, lucruri care pînă acum nu existau la această unitate şcolară şi care sînt destul de costisitoare. Am cerut o suplimentare de 1,6 miliarde de lei şi urmează să apară o hotărîre de Guvern prin care să ne aprobe necesarul de bani“, a declarat Mureşan. Potrivit afirmaţiilor primarului, anul acesta, Consiliul Local Kogălniceanu a alocat şi de la bugetul local fonduri pentru realizarea unor proiecte în Piatra. Au fost efectuate lucrări pentru iluminatul public, în valoare de două miliarde de lei, şi s-au continuat lucrările de construire a bisericii cu hramul “Sfînta Maria mică“. “Anul acesta, în construcţia bisericii s-au investit aprox. un miliard şi jumătate de lei, iar lucrările continuă“, a declarat primarul.