Şcoala generală din Amzacea se modernizează

După finalizarea lucrărilor care sînt în curs de derulare la şcoala generală din comuna Amzacea, elevii vor învăţa, potrivit spuselor primarului Constantin Radu, într-un mediu mai mult decît decent. Cu toate că anul şcolar deja a început, iar profesorii îşi desfăşoară orele de curs în clase în care nu s-au finalizat lucrările, aşteptarea merită tot efortul. “Înlocuim toate geamurile şi uşile, care erau foarte vechi, cu termopan. Montăm parchet laminat şi gresie în toată şcoala şi finalizăm zugrăvitul şi igienizarea grupului sanitar“, a declarat Constantin Radu. “Astăzi (n.r. - ieri) am terminat de montat parchetul, iar cu lucrările la geamuri şi uşi, mai mult decît sigur, vom termina pînă joi“, a adăugat primarul comunei. Fondurile necesare reabilitării unităţii de învăţămînt, în valoare totală de un miliard de lei, au fost alocate din bugetul local. Potrivit edilului şef al comunei, lucrările au fost începute în urmă cu patru săptămîni, întîrzierea fiind cauzată de lipsa banilor. “Şcoala are peste 100 de ani şi am încercat, atît cît s-a putut, să o reabilităm. Sperăm însă ca, după integrare, să putem beneficia de nişte fonduri prin Banca Europeană de Investiţii, pentru a construi o şcoală nouă, iar pe aceasta să o transformăm în grădiniţă“, a mai spus primarul. Constantin Radu a adăugat că, după finalizarea lucrărilor la clădirea şcolii, se va începe construirea unei săli care va fi amenajată pentru realizarea unui cabinet de informatică. De acesta vor beneficia toţi elevii claselor I-VIII din cadrul şcolii generale Amzacea. “Avem aparatura necesară, pe care am obţinut-o printr-un program guvernamental, dar nu aveam o sală corespunzătoare. Acum o vom amenaja şi pe aceasta, pentru ca elevii să poată studia în condiţii optime“, a declarat Constantin Radu.