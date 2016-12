Şcoală în genunchi, pe coji de nucă!

Sute de mii de elevi din întreaga ţară participă, astăzi, la festivităţile dedicate deschiderii noului an şcolar. Şi, pentru ca ceremoniile să fie bine “organizate”, ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a cerut unităţilor de învăţământ ca manifestările să respecte spiritul tradiţiilor comunităţilor locale. “Am cerut inspectorilor şcolari ca orarul fiecărei şcoli să fie pregătit din data de 9 septembrie. Am cerut şcolilor ca în prima zi de şcoală să se facă ore de dirigenţie în care să se explice elevilor şi părinţilor toate măsurile de siguranţă în şcoală şi în jurul şcolii. Am cerut ca festivităţile de început de an şcolar să fie organizate în spiritul tradiţiei fiecărei şcoli şi e fiecărei comunităţi locale”, a afirmat ministrul Educaţiei. El a negat, însă, că ar fi cerut ca festivităţile de început de an şcolar să dureze cel mult 30 de minute. În ciuda declaraţiilor pompoase, anul şcolar 2010-2011 începe sub auspicii sumbre. Salariile reduse pentru cadrele didactice şi şcolile fără autorizaţie sanitară sunt principalele probleme cu care se confruntă învăţământul românesc. “Tăierea salariilor cu 25% ne-a micşorat şi mai mult plăcerea de a face meseria pe care ne-am ales-o. Pur şi simplu, nu înţeleg de ce Guvernul alocă atât de puţini bani pentru Educaţie şi Sănătate, domenii pe care, de altfel, politicienii le invocă mereu ca fiind prioritare”, au declarat reprezentanţii dascălilor. Pe lângă reducerile salariale, începând cu 1 septembrie, peste 10.000 de cadre didactice au fost concediate (mai exact, posturile pe care le ocupau au dispărut), la acestea urmând să se adauge şi numărul celor care vor părăsi de bunăvoie sistemul, în căutarea unui trai decent.

POLITICIENI IGNORAŢI. O altă problemă a educaţiei româneşti o reprezintă unităţile de învăţământ fără autorizaţie sanitară. În acest moment, sunt în această situaţie aproape 10% dintre şcoli şi grădiniţe, motivele fiind neschimbate faţă de anii precedenţi: lipsa utilităţilor sau reparaţii încă neterminate. La nivelul judeţului Constanţa, doar 72,5% dintre unităţile şi instituţiile de învăţământ au autorizaţie sanitară de funcţionare. Situaţia îi va obliga pe unii elevi să facă naveta în alte clădiri şi să înveţe în mai multe schimburi. Toate acestea nu par, însă, să conteze pentru oficialii de la Bucureşti, Ministerul Educaţiei fiind mult mai interesat să cheltuiască sute de mii de euro… pe păpuşi cu diverse grade de handicap. Extrem de nemulţumiţi de situaţia actuală din învăţământ, reprezentanţii Federaţiei Educaţiei Naţionale şi ai Federaţiei “Spiru Haret“ au solicitat membrilor de sindicat să ignore politicienii care vor participa la festivităţile de deschidere a anului şcolar. Potrivit datelor Ministerului Educaţiei, aproximativ 3.300.000 de elevi şi preşcolari încep cursurile semestrului I al anului şcolar 2010-2011. Anul acesta, peste 220.000 de „bobocei” vor păşi pragul şcolii.