Şcoala Internaţională „Bune practici în îngrijirea pacienţilor HIV pozitiv”

La începutul lunii septembrie, la Constanţa se va desfăşura prima ediţie a Şcolii Internaţionale cu tema „Bune practici în îngrijirea pacienţilor HIV pozitiv”. Evenimentul este organizat de Centrul Clinic de Excelenţă HIV Constanţa, printr-un parteneriat dintre Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa şi Fundaţia Baylor Marea Neagră, Texas Children\'s Hospital şi Abbott Fund. Managerul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, prof. dr. Sorin Rugină, a declarat că în România calitatea îngrijirii şi tratamentului copiilor şi adolescenţilor care suferă de această boală a dus la scăderea sub 1% a mortalităţii în rîndul pacienţilor din Constanţa, unul dintre cele mai greu lovite grupuri din Europa. Prof. dr. Rugină a evidenţiat că acesta este rezultatul unui parteneriat de durată dintre Baylor College of Medicine reprezentată în România de Fundaţia Baylor Marea Neagră şi profesioniştii HIV din Constanţa. Actualele servicii multidisciplinare oferite prin Centrul de Excelenţă Clinică HIV Constanţa au fost recunoscute de către European Centre of Disease Control în 2007 ca model de îngrijire ambulatorie integrată, oferind îngrijire şi tratament complex primar şi de specialitate.