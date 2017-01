Şcoală la standarde europene, la Bărăganu

În Bărăganu a fost inaugurat, ieri, la început de an şcolar, noul sediu al Şcolii Generale cu clasele I-VIII „Emil Gârleanu” dotat la standarde europene. Alături de elevi, părinţi şi dascăli din localitate, la festivitatea de deschidere a noului an şcolar au participat inspectori din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ), precum şi inspectorul general şcolar Marian Sârbu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Cristinel Dragomir, primarul comunei, Constantin Benţea, primari din localităţile apropiate. Directorul unităţii de învăţămînt, Eugenia Cristina Ionescu, a declarat că inagurarea noii şcolii reprezintă „un moment istoric” şi a prezentat o evoluţie a unităţii şcolare, de la modul cum arăta în urmă cu 80 de ani, o clădire dărăpănată, cu o singură încăpere, la o şcoală nouă, modernă, dotată corespunzător standardelor europene, cu patru săli de curs, laborator de informatică, laborator de fizică/chimie/biologie, bibliotecă, grupuri sanitare noi, mobilier nou şi centrală proprie, condiţii optime pentru ca elevii să înveţe din ce în ce mai bine. Lucrările pentru construcţia şcolii au început anul trecut, prin contribuţia CJC, Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MECT) şi Consiliului Local Bărăganu. Vechea unitate de învăţămînt, dată în funcţiune în 1953, a beneficiat doar de mici reparaţii, astfel că diferenţele între felul cum arată în prezent şcoala şi cum arăta înainte sînt de la cer, la pămînt. Benţea a declarat că investiţia este făcută cu fonduri de la MECT, în valoare de 12 miliarde de lei vechi, care s-au folosit pentru ridicarea propriu-zisă a şcolii, la această sumă adăugîndu-se contribuţia de la CJC, de şapte miliarde de lei, şi de două miliarde din bugetul local al comunei, pentru dotări, amenajarea exteriorului, împrejmuirea cu gard, amenajarea unei mini-parcări. „În şcoală încălzirea se va face pe gaz. Am făcut racordul, iar din iarnă, cei 250 de copii vor avea cu se încălzi la orele de curs”, a mai spus Benţea, adăugînd că ar fi fost mai problematică încălzirea cu lemne. „Mă încercă un sentiment de emoţie şi de bucurie să particip la deschiderea anului şcolar şi, totodată, la inagurarea şcolii din Bărăganu. Şi eu sînt un băiat crescut la ţară. Nu mă plîng, pentru că am avut parte de o şcoală destul de frumoasă, cu profesori minunaţi şi colegi extraordinari. Mă aflu aici pentru a vă garanta că toate proiectele începute de CJC în anii trecuţi vor continua, pentru că prioritatea numărul unu a CJC o reprezintă copiii judeţului şi, ca atare, vom face tot posibililul pentru ca cei mici să concureze nu doar cu cei de la oraş, ci şi cu copiii din Europa”, a declarat, la rîndul său, vicepreşedintele CJC Cristinel Dragomir.