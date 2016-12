Şcoala mamelor, şi la Constanţa

„Şcoala mamelor” (www.scoalamamelor.ro) a luat fiinţă atunci când sute de mame din întreaga ţară şi-au arătat neputinţa, dar şi necunoaşterea în multe dintre situaţiile de zi cu zi. Ele s-au adresat Andreei Marin Bănică, preşedinte al Fundaţiei „Preţuieşte Viaţa”. Cum doleanţele femeilor proveneau din toate domeniile, ea s-a documentat, a deschis calea spre noi şi noi colaborări cu specialişti din diferite domenii: sănătate, legislaţie, drepturile femeilor, formare profesională. „Am înţeles nevoia imensă a mamelor din România de a comunica, de a se înţelege pe ele însele, de a găsi soluţii la problemele de zi cu zi care le apasă pe umeri şi de a avea pe cineva de încredere care să le ofere informaţie corectă. Am gândit un proiect naţional destinat mamelor pentru care am obţinut fonduri europene pentru a-l demara şi susţine timp de un an, aceasta fiind de altfel şi singura şansă reală de a-l putea pune în practică”, a spus Andreea, prezentă, ieri, la Constanţa, la o nouă întâlnire cu mamele. În opinia sa, succesul „Şcolii Mamelor” i-a depăşit aşteptările. Centrele de consiliere din ţară (Bucureşti, Ploieşti, Cluj, deocamdată) oferă servicii şi seminarii gratuite pentru mame, cursuri de formare profesională în urma cărora multe dintre ele şi-au deschis mici afaceri. Telefonul naţional destinat mamelor, 116.111, este la dispoziţia lor 7 zile din 7. Ea a făcut turul ţării întâlnindu-se cu experţi pe teme diverse, dar şi cu mame cu probleme. Ieri a ajuns şi la Constanţa, unde numeroase mame au dorit să afle noutăţi despre diferite teme, dar şi să găsească soluţii la problemele lor. Pe lângă problema drogurilor, întâlnită tot mai frecvent şi la noi, s-a ridicat şi cea a dezechilibrului emoţional. Multe mame sunt în depresie, anxietate, stres, şi nu au încredere să vorbească oricui despre situaţia lor. „Depresia e fenomen, deja, în România, ce duce la decizii regretabile, precum sinuciderea, din păcate. Ele trăiesc un dezechilibru major între profesie, familie şi dorinţele proprii, nu ştiu cum să împace aceste direcţii din viaţa lor, iar aceasta conduce la lipsa de comunicare cu propriii copii şi partenerii de viaţă, cu oamenii dragi, senzaţia că nu sunt ascultate, că totul se dărâmă, destrămarea familiilor şi a relaţiilor sociale, boala etc.”, a spus Andreea Marin. Mamele au la dispoziţia lor, gratuit, sfătuitorii de care au atâta nevoie şi site-ul www.scoalamamelor.ro.