Şcoală nouă

Primarul comunei Siliştea, Mihai Soare, a anunţat că, pe 10 ianuarie 2012, Primăria va demara lucrările de construcţie a unei noi şcoli în centrul administrativ al comunei. Primarul a spus că noua instituţie de învăţământ, unde vor învăţa elevi din clasele primare şi gimnaziale, va fi construită cu fonduri de la Banca Mondială, clădirea urmând să aibă un nivel. „Actualul imobil în care funcţionează şcoala este extrem de vechi şi nu oferă condiţii tocmai propice pregătirii elevilor. În plus, şcoala va dispune şi de laboratoare, unde elevii vor putea să-şi aprofundeze cunoştinţele”, a spus Mihai Soare, care a adăugat că noua şcoală va fi finalizată în cel mult un an. În altă ordine de idei, primarul din Siliştea a spus că, în aceste zile, împarte daruri pensionarilor şi copiilor din toată comuna. Astfel, Primăria va împărţi peste 300 de pachete cu alimente (ulei, pui, zahăr, făină, cozonac) persoanelor care au împlinit vârsta de 60 de ani, dar şi persoanelor cu handicap. În plus, peste 250 de copii vor primi pungi pline cu dulciuri. „Sunt acţiuni pe care le facem anual, pentru că, în pragul Sfintei Sărbători a Crăciunului, trebuie să oferim cetăţenilor mici atenţii, mai ales în condiţiile vremurilor în care trăim”, a mai afirmat primarul din Siliştea.