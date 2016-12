Şcoală nouă pentru elevii din Satu Nou

RUINĂ Peste aprox. un an, elevii şi preşcolarii din localitatea Satu Nou, localitate arondată comunei Mircea Vodă, vor avea condiţii optime pentru a învăţa. Mai pe scurt, vor avea o şcoală nouă. Putem spune şcoală nouă pentru că, chiar dacă se află pe acelaşi amplasament, din vechea clădire au mai rămas doar zidurile. În urmă cu un an, administraţia locală din Mircea Vodă a depus documentaţia pentru reabilitarea şi extinderea unităţilor de învăţământ din satele Mircea Vodă şi Satu Nou, însă a fost aprobat doar proiectul pentru şcoala din Satu Nou. „Lucrările au început în luna mai şi se vor finaliza în maximum un an. Sperăm însă că vor fi gata mai devreme. Ceea ce arată acum ca o ruină va fi în curând o şcoală modernă. Se vora schimba acoperişul şi tâmplăria, zidurile vor fi consolidate, va fi montată o centrală termică, iar grupurile sanitare nu vor mai fi în afara clădirii, ci în interior“, a declarat primarul comunei Mircea Vodă, Dumitru Dedu.

CLĂDIRE MODERNĂ Unitatea de învăţământ va fi extinsă nu numai cu grupurile sanitare, ci cu încă două săli de clasă, un laborator şi o încăpere pentru centrala termică. În noua unitate de învăţământ vor învăţa aprox. 350 de copii, dintre care 110 de la ciclul primar şi 250 de la gimnaziu. Primarul a mai spus că cei 350 de copii se chinuie acum şi învaţă în trei schimburi în cele şase săli de clasă din clădirea grădiniţei, alături de alţi 100 de copii. „Nu sunt condiţii extraordinare, însă nu avem o altă clădire la dispoziţie. Cert este că după ce va fi terminată construcţia copiii vor avea parte de condiţii din cele mai bune atunci când vor veni la şcoală. Totul va fi nou, curat, modern, iar ei vor trebui doar să înveţe“, a mai spus Dedu.