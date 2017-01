„Şcoala românească de artă are viitor”

Pictor şi designer, Constantin Grigoruţă este absolvent al Liceului de Arte PLastice „N. Tonitza” şi al Institutului de Arte Plastice „N. Grigorescu” din Bucureşti, secţia design. Este membru al Uniunii Artiştilor Plastici (UAP), iar din 1980, locuieşte şi lucrează la Constanţa, unde deţine, din 1991, ca profesor, catedra de arte plastice, secţia design a Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria”. A participat la numeroase expoziţii, personale şi de grup, iar lucrările sale se află în colecţii din ţară şi de peste hotare. Constantin Grigoruţă a participat, pe data de 12 iunie, la expoziţia de artă „Aproape un poet al geţilor”, organizată la Muzeul de Artă şi dedicată poetului latin Ovidius. Într-un interviu acordat cotidianuului „Telegraf”, plasticianul a vorbit despre participarea la expoziţie, dar şi despre profesia sa de pedagog.

Reporter: Cu cîte lucrări aţi participat la expoziţia „Aproape un poet al geţilor”?

Constantin Grigoruţă: Am fost prezent, pe simeze, cu trei lucrări, grafice, realizate în tehnici mixte. Lucrarea „La poarta cetăţii” este inspirată din poezia „Tristele” şi din părerile sale despre locuitorii Tomisului. Cea doua pictură este un peisaj, care ilustrează plaja aşa cum o descria poetul în poeziile sale, uscată. Cel de-al treilea tablou a avut la bază poezia erotică a lui Ovidius, iar privitorul va observa că, în fundal, se distinge o siluetă feminină.

Rep.: Ce părere aveţi despre organizarea unor astfel de manifestări?

C.G.: Eu, personal, am fost foarte încîntat şi cred că ar trebui să o permanentizăm. Cred că această temă ar trebui trimisă şi colegilor noştri din ţară şi, de ce nu, la anul, să organizăm o expoziţie naţională.

Rep.: Cît de benefică este colaborarea între artiştii plastici din diferite filiale UAP?

C.G.: Eu am avut o colaborare bună cu artiştii plastici din Iaşi şi Ploieşti şi chiar am primit invitaţii, în acest an, la diverse tabere de creaţie. Sînt mereu binevenite aceste schimburi de experienţă.

Rep.: De curînd, aţi organizat o expoziţie cu elevii dvs. de la secţia Graphic-design. Despre ce este vorba?

C.G.: Este vorba despre implicarea elevilor Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria” într-un proiect iniţiat de Inspectoratul Judeţean de Poliţie, care se referă la lupta împotriva violenţei. Tinerii au realizat afişe de mari dimensiuni, prin intermediul cărora au încercat să sensibilizeze publicul în ceea ce priveşte violenţa de orice fel, mai ales în rîndul tinerilor. Reprezentaţii Inspectoratului Judeţean de Poliţie au fost foarte impresionaţi de expoziţie şi chiar au premiat trei lucrări, cîştigători fiind: Bianca Buteanu (Premiul I), Ovidiu Cristea (Premiul II) şi Yldîz Duagi (Premiul III), dar şi un premiu special – Anca Lupu.

Rep.: Dintre cele două „meserii”, cea de profesor şi cea de artist plastic, care credeţi că vi se potriveşte mai bine?

C.G.: Formaţia mea de designer îmi oferă posibilitatea de a concepe proiecte şi de a privi în ansamblu. Am încercat să găsesc o cale de mijloc, să îmbin cele două profesii. Bineînţeles, se poate întîmpla să ai calităţi de artist plastic şi nu de pedagog şi viceversa. Dar, în aceeaşi măsură, poţi să fii un plastician talentat şi să fii şi un bun pedagog şi să le împleteşti foarte bine. Un elev are foarte multe învăţat de la un artist plastic care şi profesează.

Rep.. Cît de atraşi mai sînt tinerii de arta plastică?

C.G.:Dacă aş lua ca barometru examenele de înscriere la Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria” aş spune că sînt foarte atraşi. Cred că şcoala românească de artă are viitor, iar tinerii care o studiază au o şi mai mare deschidere, indiferent de ce profesie urmează.