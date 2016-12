Şcoala şi căminul cultural din Vulturu, inaugurate de Zilele Comunei

ANIVERSARE Mare bucurie mare pentru cei peste 700 de locuitori ai comunei Vulturu, care au aniversat, săptămâna trecută, 160 de ani de atestare documentară a localităţii care dă şi numele comunei. Evenimentele dedicate Zilelor Comunei s-au desfăşurat pe tot parcursul săptămânii trecute, fiind organizate atât concursuri de echitaţie, cât şi concursuri culinare în cadrul cărora cele mai bune gospodine şi-au arătat măiestria în arta gătitului. Şi, cum bine îi şade oricărui concurs, nu au lipsit nici premiile, constând în diplome şi cupe, care au fost oferite, sâmbătă, de primarul Eugen Berbec. „Prin evenimentele organizate am încercat să antrenăm cât mai mulţi locuitori. Concursurile au trezit un interes deosebit între locuitorii comunei, în special în rândul copiilor”, a spus primarul, care le-a mai oferit, sâmbătă, locuitorilor din Vulturu un spectacol, un foc de artificii şi un bal.

INVESTIŢII Săptămâna dedicată Zilelor Comunei nu a fost marcată doar prin distracţie. Cu această ocazie, au fost inaugurate şcoala generală şi căminul cultural. Practic, de sâmbătă, tinerii din comună se pot bucura de o şcoală şi un cămin cultural complet reabilitate şi dotate cu echipamente. „Clădirea căminului cultural era în prag de prăbuşire, fiind construită în urmă cu aproximativ 100 de ani. Având în vedere starea avansată de degradare, în 2011 am luat decizia închiderii căminului cultural pentru a evita eventuale evenimente neplăcute. În anul 2012, clădirea a fost preluată de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) pentru a fi reabilitată. Cu această ocazie vom putea organiza mai multe evenimente pentru locuitorii din comună”, a declarat primarul Eugen Berbec. La rândul ei, şcoala generală din comună a fost renovată cu bani de la Banca Mondială şi CJC. „Odată cu reabilitarea ?colii am beneficiat şi de materiale: bănci, scaune, table“, a afirmat, la rândul său, directorul şcolii, Carmen Bâzâiac. În plus, primarul a spus că, la şcoală, grupurile sanitare au fost mutate în interiorul clădirii.