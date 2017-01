Şcoala şi grădiniţa din Lipniţa, închise pentru că au pereţii fisuraţi

Însoţit de reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) şi Autorităţii de Sănătate Publică, subprefectul Adrian Nicolaescu s-a deplasat ieri în judeţ în cadrul acţiunii de verificare a lucrărilor de realibitare la unităţile şcolare. El s-a întîlnit la Băneasa cu primarii din Ostrov, Oltina, Dobromir, Lipniţa, Ion Corvin, Adamclisi, Deleni, pentru a analiza modul în care au fost cheltuite fondurile alocate de Guvern pentru reabilitarea unităţilor de învăţămînt. În urma discuţiilor, Nicolaescu a declarat că aproape toate instituţiile de învăţămînt din sud-vestul judeţului au cheltuit fondurile pentru reparaţii. Subprefectul a adăugat că mari probleme se înregistrează în localitatea Lipniţa, unde şcoala şi grădiniţa au fost închise, deoarece nu prezintă siguranţă pentru şcolari şi preşcolari: “Este grav ceea ce am constatat la Lipniţa. Imobilele în care funcţionează şcoala generală şi grădiniţa sînt în pericol de a se prăbuşi. Am hotărît să trimitem o echipă de specialişti acolo, pentru a evalua situaţia, urmînd ca în perioada imediat următoare să trecem la lucrări de consolidare“. Prin urmare, cei 35 de preşcolari şi 150 de elevi din Lipniţa vor începe noul an şcolar în clădirea căminului cultural. Primarul comunei Lipniţa, Forin Onescu, a declarat că situaţia în care se află cele două unităţi de învăţămînt din localitate este cauzată, printre altele, de “lipsa de colaborare dintre el şi directorul coordonator al Şcolilor din Lipniţa, Ion Sulea“. “Sînt aproape 200 de copii care vor fi mutaţi în altă parte, pentru că imobilele în care funcţionează grădiniţa şi şcoala au pereţii fisuraţi. Deşi Guvernul spune că nu au fost accesate fonduri pentru refacerea clădirilor, la Lipniţa situaţia este una aparte. Am înaintat către ISJ mai multe solicitări pentru acordarea unor fonduri în vederea demarării unor proiecte de reabilitare a unităţilor de învăţămînt, dar, de fiecare dată, ISJ ne-a amînat pe motiv că nu sînt fonduri suficiente. Abia anul acesta am primit ceva bani, dar mult prea puţini pentru a reface toate cele şapte unităţi şcolare pe care le avem în administrare. Nu avem apă curentă în multe corpuri de clădire, iar grupurile sanitare sînt tot afară. Aşa că, să nu se mai spună că nu cheltuim banii primiţi“, a spus Onescu. Am încercat să aflăm un punct de vedere în legătură cu situaţia de la Lipniţa şi de la inspectorul şcolar general Marian Sîrbu, însă acesta nu a putut fi contactat. Deplasările subprefectului în judeţ survin în urma unei videoconferinţe a prim-ministrului, Călin Popescu Tăriceanu, care a cerut să se verifice cum au fost cheltuite fondurile repartizate pentru şcoli. Astăzi, subprefectul se întîlneşte, la Cobadin, cu primarii din: Independenţa, Amzacea, Comana, Chirnogeni, Mereni, Topraisar, Ciocîrlia, Dumbrăveni.