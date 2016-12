Şcoala şi grădiniţa, în reparaţii

Ca-n fiecare an, şcolile, dar şi grădiniţele din judeţ intră în lucrări de igienizare, iar spaţiile verzi se cosmetizează. Deşi este criză, iar primăriile nu ştiu pe unde să mai „scoată cămaşa”, şefii administraţiilor locale caută tot felul de soluţii pentru a oferi condiţii decente elevilor care vor intra în toamnă în sălile de curs. Este şi cazul Primăriei Fântânele, care, cu ajutorul personalului angajat în administraţia locală, a trecut la igienizarea şi repararea şcolii şi grădiniţei din Fântânele. Primarul Gheorghe Popescu a spus că şcoala şi grădiniţa vor fi zugrăvite şi vor fi înlocuite, acolo unde este cazul, instalaţiile sanitare şi electrice. În plus, în jurul unităţilor de învăţământ vor fi înlocuite bordurile.