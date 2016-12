Şcoală veche din secolul XIX, în reabilitare

COLABORARE Şcoala generală din Vulturu este în pline lucrări de consolidare, reabilitare, la interior şi exterior, precum şi extindere a clădirii actuale. Proiectul a fost iniţiat de Primăria Vulturu, în colaborare cu Ministerul Educaţiei. Chiar dacă finanţarea pentru investiţia la şcoală a ajuns mai târziu decât ar fi trebuit iniţial, primarul Eugen Berbec a declarat că este mulţumit de modul în care se derulează lucrările, apreciind că o parte din construcţie va fi gata până la debutul noului an şcolar 2012-2013. „Noi doar am predat amplasamentul, iar de licitaţie şi desemnarea unei firme pentru lucrări s-au ocupat cei de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, cu bani de la Banca Mondială. Sperăm ca la toamnă să fie redată o parte din construcţie pentru a se putea derula procesul instructiv-educativ. Cel mai probabil, restul lucrărilor va mai dura pentru că termenul de execuţie a proiectului este de 18 luni. Vom avea grupuri sanitare noi, o nouă încăpere care va deveni cancelarie şi o bibliotecă. Iniţial, trebuia să mai avem încă o cameră unde urma să fie amplasată centrala, dar am renunţat la idee. Noi avem implementat un proiect pe Programul Casa Verde ce vizează utilizarea sistemelor regenerabile, iar acesta nu a fost luat în calcul atunci când s-a întocmit documentaţia”, a declarat primarul din Vulturu.

ŞCOALĂ MONUMENT Clădirea şcolii din Vulturu datează din secolul XIX şi, din spusele primarului, poate fi considerată mai degrabă un monument. „Corpul vechi al şcolii datează din 1888, corpul mai nou a fost construit în 1904, iar extinderea cu încă o cameră s-a realizat în 1965. Şcoala nu a beneficiat niciodată de o reabilitare completă, motiv pentru care era necesar un proiect de modernizare. În 2007, s-au efectuat nişte lucrări parţiale, dar au fost insuficiente. Vom avea o şcoală modernă pentru cei 84 de copiii care învaţă în clasele I-VIII”, a declarat edilul din Vulturu. Valoarea lucrărilor de consolidare, reabilitare şi consolidare se ridică la 2,21 milioane de lei.