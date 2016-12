Scoaterea religiei din școli, atentat la credința neamului

19:04:21 / 27 Decembrie 2014

Un parinte

Iisus nu a fortat pe nimeni ... fiecare are liber arbitru. Parintii au dreptul sa decida pentru elevii minori. Prea multa religie, prea putina carte. Propun sa se sutina olimpiada la istorie si geografie (de ex.) de la clasa a V-a pana la clasa a XII-a, la fel cum se sustine in prezent la religie. Olimpiadele la istorie si geografie conform regulamentului MEN se sustin de la clasele a VIII-a pana la a XII-a, religia fiind mai mult decat privilegiata cu olimpiadele ei de la clasa a V-a pana in a XII-a. In plus, avand in vedere mult laudatele competentte cheie europene la care invatamantul nostru tinde sa se alinieze studierea religiei ca materie obligatorie nu-i ajuta deloc pe copiii nostri: niciuna dintre aceste 8 competente nu se refera la religie!! Deci cum facem noi educatie la standarde europene?? Cum motiveza MEN necesitatea studierii religiei din perspectiva formarii la elevi a acestor competente. Iar dam testarile PISA si iesim (din nou) pe ultimile locuri si ne mai intrebam DE CE suntem prostii Europei? In plus programele scolare de religie"pieptanate" pe ici pe colo nu fac nicio referire la aceste competente cheie. Iar exageram: inaite de '89 au fost niste excese, acum le-am inlocuit cu "fabricie de popi" (vb. lui Creanga)