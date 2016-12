Scoateți cojoacele din dulap!

Îmbrăcați-vă bine în aceste zile! Potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), vremea va fi mohorâtă și rece, în Dobrogea. Joi, 8 octombrie, cerul va fi parțial înnorat și temperaturile se vor afla în scădere. Maximele se vor situa între 11 și 14 grade Celsius, iar minimele între 4 și 10 grade C. Vineri, 9 octombrie, este posibil să plouă. Maximele vor fi cuprinse între 12 și 15 grade C, iar minimele între 7 și 11 grade C. Sâmbătă, 10 octombrie, va continua să plouă, iar cerul va fi mohorât. Se mai încălzește un pic, astfel că maxima zilei va fi de 16 grade C.