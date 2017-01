Scolari critică disputarea meciurilor de clasament

După înfrîngerea suferită în finala mică în faţa Germaniei, selecţionerul Portugaliei, Luiz Felipe Scolari, a criticat disputarea unui joc de clasament la Cupa Mondială, apreciind că locul trei nu satisface pe nimeni. "Acest meci nu ar fi trebuit să aibă loc, nu satisface pe nimeni. A fost cel mai rău pentru echipa care a pierdut şi nu are mare valoare nici pentru cea care l-a cîştigat. Ultima impresie pe care am lăsat-o este aceea de învinşi, deşi sîntem printre cele mai bune patru echipe din lume", a spus Scolari. Tehnicianul brazilian a explicat că nu crede că medaliile de bronz reprezintă o satisfacţie prea mare pentru Germania, "după visul trăit de această ţară", acela de a cîştiga Cupa Mondială. "Germanii au fost mai eficienţi, acest lucru nu se poate contesta. Am pierdut în faţa unei echipe excelente, foarte bine organizată. Sînt prieten cu Jurgen Klinsmann şi un mare admirator al lui. Apreciez munca jucătorilor mei la acest turneu, am arătat ca o familie. A meritat munca depusă în ultimii trei ani. Am crescut enorm, am fost finalişti la EURO 2004 şi ne aflăm printre primele patru la CM-2006", a subliniat Scolari, campion mondial cu reprezentativa Braziliei în 2002. Antrenorul brazilian a refuzat să vorbească despre viitorul său la cîrma naţionalei lusitane, motivînd că nu a avut timp să se gîndească dacă va continua sau nu la conducerea tehnică a reprezentativei Portugaliei. "Preşedintele federaţiei revine joi, contractul meu este valabil pînă la 31 iulie, dacă va dori să continui, vom vedea ce se va întîmpla", a punctat Scolari.