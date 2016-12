Şcoli la standarde europene

Primăria comunei Ciocârlia a reuşit în 2010 să reabiliteze trei din cele şapte unităţi de învăţământ care se află pe raza localităţii. „Pot spune, în prezent, despre cele trei şcoli pe care le-am reabilitat, că avem condiţii europene. Am dotat cele trei şcoli cu centrale termice, au fost realizate toalete interioare, au fost reabilitate faţadele, a fost schimbat mobilierul. Sunt lucruri pe care le-am făcut pentru ca elevii din Ciocârlia să aibă cele mai bune condiţii pentru a învăţa”, a declarat primarul comunei Ciocârlia, Traian Dragomir. El a precizat că în acest an doreşte să reabiliteze şi celelalte unităţi de învăţământ. „Sper ca, în acest an, Consiliul Judeţean Constanţa să continue să ne sprijine, din punct de vedere financiar, pentru a ne putea duce măcar o parte din proiectele pe care le avem la bun sfârşit”, a spus Dragomir.