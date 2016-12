Şcoli salvate cu fonduri europene

În ultimii opt ani, sistemul de învăţământ românesc a fost unul din cele mai vitregite domenii din România, sub conducerea guvernanţilor portocalii, banii alocaţi unităţilor de învăţământ reducându-se, de la an la an. Lipsite de fonduri pentru investiţii, starea multor unităţi de învăţământ s-a degradat, iar baza materială (materiale didactice, dotările laboratoarelor etc.) s-a învechit, în unele cazuri dispărând cu desăvârşire. Pentru a suplini lipsa banilor, o parte din directori s-au orientat către fondurile europene. Este şi cazul directorului Şcolii Gimnaziale din satul Dulceşti, comuna constănţeană 23 August, de care aparţine şi Şcoala Gimnazială din satul Moşneni, aceeaşi comună, prof. Constantin Bajdechi. „În 2006 am accesat două granturi europene, câte unul pentru fiecare unitate de învăţământ. A fost depusă o muncă titanică pentru întocmirea proiectelor şi a trebuit să merg inclusiv la Ministerul Educaţiei pentru a obţine acordul acestora. Din fericire, munca noastră a fost răsplătită şi am reuşit să accesăm fondurile europene”, a declarat prof. Bajdechi. El a precizat că pentru şcoala din Dulceşti au fost alocaţi 116 milioane de lei, iar pentru unitatea din Moşneni 102 milioane de lei. „După ce am primit granturile, am organizat licitaţii şi am achiziţionat echipamente pentru laboratoare şi alte dotări. Timp de patru ani am fost atent supravegheaţi de autorităţile europene, care au verificat modul în care am cheltuit banii”, a adăugat directorul unităţilor de învăţământ.

LABORATOARE MODERNE Banii au fost folosiţi exclusiv pentru dotarea celor două şcoli, iar, în prezent, elevii Şcolii Gimnaziale Moşneni se pot lăuda cu unul din cele mai moderne laboratoare de fizică-chimie din judeţ. După cum era de aşteptat, noile dotări au făcut ca orele să fie mai atractive, iar elevii mai pasionaţi de fizică şi de chimie. „Înainte învăţau numai partea teoretică, dar acum pot face şi diverse experimente, ceea ce îi atrage pe elevi. Îmbunătăţirea bazei materiale are un efect benefic asupra calităţii actului educaţional şi al performanţei şcolare a elevilor”, a mai spus prof. Bajdechi. Pe lângă granturile europene, şcolile au beneficiat şi de sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa, care a dotat unităţile cu câte 20 de calculatoare, făcând posibilă înfiinţarea laboratoarelor de informatică. În ceea ce priveşte reabilitarea clădirilor şi amenajarea spaţiului exterior, acestea au fost posibile cu ajutorul autorităţilor locale.