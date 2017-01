Şcolile constănţene sînt supravegheate, dar nu şi păzite de jandarmi

În primele două săptămîni scurse de la startul noului an şcolar, în unităţile de învăţămînt care funcţionează pe raza judeţului Constanţa s-au consemnat mai multe acte de violenţă ai căror protagonişti au fost tineri de pînă în 18 ani. Mai mulţi elevi au fost tîlhăriţi de persoane certate cu legea, care îşi fac veacul în apropierea şcolilor, iar numeroşi alţi adolescenţi au fost implicaţi în bătăi desfăşurate chiar în incinta şcolii. Deşi, teoretic, Ministerul Administraţiei şi Internelor a anunţat că, în noul an şcolar, paza unităţilor de învăţămînt va fi asigurată de jandarmi, aceştia nu au intervenit decît rar pentru aplanarea unor scandaluri. În ultimele zece zile, jandarmii Grupării Mobile Tomis au dat doar 17 avertismente şi trei amenzi, în condiţiile în care mai mulţi elevi au ajuns la spital după ce au fost victimele unor altercaţii. Aparenta inactivitate a militarilor are însă şi o explicaţie logică şi anume aceea că MAI le-a îngrădit aria de acţiune, obligîndu-i doar la patrularea în zona şcolilor, jandarmii avînd voie să intervină doar la solicitările exprese ale unităţilor. "Nu este vorba despre o pază efectivă, cum era cazul acum 4-5 ani, cînd jandarmii erau postaţi chiar la intrarea în şcoli. Acum, noi patrulăm în zona unităţilor preuniversitare şi intervenim cînd se constată un incident sau cînd sîntem solicitaţi de conducerea vreunei şcoli. Paza efectivă a acestor unităţi este asigurată de personal specializat, cum ar fi paznicii sau agenţii unor firme de pază.", a declarat purtătorul de cuvînt al Grupării Mobile Tomis, lt col Sorin Mustăţea. Unitatea condusă de col Costică Cojoc are în teren 60 de jandarmi implicaţi efectiv în această acţiune de patrulare şi supraveghere. Aceştia asigură un perimetru în care se află 33 de instituţii şcolare din zonele secţiilor de poliţie 1, 2 şi 4. Dintre acestea, 17 sînt considerate obiective "cu atenţie sporită", în sensul că aici sînt consemnate foarte des incidente în care personajele principale sînt şcolari şi liceeni. Din nefericire, decizia absurdă a MAI de a ordona doar patrularea a permis ca în unităţile constănţene, în ultimele zece zile să se înregistreze mai multe fapte grave, fără ca vreun reprezentant al autorităţilor să intervină la timp.