Şcolile din Constanţa, „redotate” cu poliţişti de proximitate

MĂSURI DE ÎNCEPUT DE AN ŞCOLAR Coordonatorii de proiecte şi programe educative din cadrul unităţilor şcolare s-au întâlnit, vineri, la Hotel Ibis, cu reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) dar şi ai altor instituţii şi organizaţii care ajută la responsabilizarea elevilor în scopul evitării conflictelor în şcoli şi preîntâmpinarea consumului de etnobotanice, un fenomen care a luat amploare în ultimii doi ani. Ca în fiecare an, şi în anul şcolar 2012-2013, unităţile şcolare din Constanţa vor fi, din nou, „dotate” cu câte un poliţist de proximitate care are rolul de a menţine ordinea în fiecare şcoală. La întâlnire a fost prezent şi inspectorul general şcolar din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, Răducu Popescu. Şeful ISJ a punctat necesitatea continuării colaborării cu IPJ dar şi cu instituţiile partenere precum Centrul de prevenire Antidrog, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane. El a sfătuit cadrele didactice, prezente la întâlnire, să ţină legătura cu poliţiştii pentru orice problemă care se iveşte în şcoală. „Nu încercaţi să muşamalizaţi sau să evitaţi a spune adevărul când anumite lucruri se întâmplă în şcoli: consum de substanţe interzise sau consum de alcool! Nu vă ceartă nimeni!”, le-a transmis Popescu profesorilor. El a explicat că un bun manager trebuie să semnaleze astfel de situaţii instituţiilor abilitate şi nu să încerce să le ascundă.

MINISTRUL EDUCAŢIEI, LA CONSTANŢA În cadrul întâlnirii de la Ibis, inspectorul general a anunţat că, luni după-amiază, ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, va fi prezent la deschiderea anului universitar. Cu această ocazie, Popescu a anunţat că ministrul va face o vizită şi la sediul ISJ. „O vom invita la Inspectorat să vadă cum ne desfăşurăm activitatea. Scopul nostru este să-i transmitem toate problemele pe care le avem”, a mai declarat şeful profesorilor din Constanţa.