Şcolile din Pantelimon, pregătite pentru un nou an şcolar

În comuna Pantelimon au fost demarate, de curînd, lucrările de reabilitare a bisericii ortodoxe din localitate. Conform afirmaţiilor primarului comunei, Vasile Neicu, lăcaşul de cult necesita urgent lucrări de reabilitare din cauza vechimii clădirii. Neicu a mai spus că la toate şcolile din comună au fost finalizate lucrările de reparaţii anuale şi unităţile de învăţămînt sînt deja pregătite pentru începerea noului an şcolar. “Mai trebuie să achiziţionăm încă cinci tone de cocs pentru una dintre unităţi care se încălzeşte cu o centrală termică pe bază de combustibil solid, dar în rest, am terminat cu toate lucrările la unităţile de învăţămînt. Ne bucurăm că am reuşit, în sfîrşit, să fim gata înainte de începerea anului şcolar. Este prima dată în ultimii 11 ani cînd am terminat mai devreme reparaţiile la şcoli“, a declarat Vasile Neicu. Edilul şef al comunei a mai spus că a fost finalizat şi proiectul de iluminat public, această problemă fiind rezolvată în toată comuna. Dacă pe străzile din interiorul satelor au fost instalate cîte o lampă din doi în doi stîlpi, pe drumurile judeţene care traversează comuna, au fost montate la fiecare stîlp. Primarul a spus că această lucrare a costat bugetul local aprox. două miliarde de lei vechi, bani pe care administraţia locală îi achită în rate firmei care a efectuat lucrările. Prin înlocuirea lămpilor existente şi schimbarea contractului cu furnizorul de energie electrică, s-a redus foarte mult consumul, dar şi banii pe care administraţia locală trebuia să îi aloce în acest sens.