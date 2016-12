Şcolile, faţă-n faţă cu viitorii elevi

Pentru ca procesul educaţional să se desfăşoare în cele mai bune condiţii este nevoie, în primul rând, de o colaborare strânsă între părinţi şi dascăli. În ultimii ani însă, în multe unităţi de învăţământ româneşti, singura ocazie când cei doi parteneri se întâlnesc sunt şedinţele cu părinţii, în care, de cele mai multe ori, profesorii apelează la generozitatea interlocutorilor pentru a cumpăra materiale didactice sau pentru a reabilita sălile de clasă. Un prim pas în reluarea dialogului dintre cele două părţi îl constituie şi acţiunea „Ziua porţilor deschise”, iniţiată, la nivel naţional, de Ministerul Educaţiei. În cadrul evenimentului, conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa a decis ca, în prima parte a zilei de sâmbătă, toate unităţile de învăţământ constănţene care organizează clasa pregătitoare în noul anul şcolar să vină în întâmpinarea părinţilor şi viitorilor elevi, permiţându-le acestora să viziteze unităţile de învăţământ. În acest fel, părinţii au putut vedea care sunt condiţiile oferite de şcoală pentru elevii din ciclul primar şi au putut discuta personal cu învăţătorii care vor prelua clase pregătitoare. „Nu am avut, până acum, ocazia să intru în şcoală şi nu ştiam care vor fi condiţiile în care va învăţa fiul meu. Dar acum, după ce am văzut cum arată sălile de clasă şi am cunoscut învăţătoarea pe care o va avea la clasă, sunt încrezătoare în decizia luată”, a spus, după vizita la Şcoala Gimnazială nr. 37 din Constanţa, Mădălina Stanca.

ÎNSCRIERE ÎN FUNCŢIE DE EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ Ea a precizat că, în condiţiile în care fiul ei va împlini şase ani după decembrie 2013, va trebui să solicite evaluarea psihosomatică (prin care se stabileşte dacă preşcolarul va face faţă primului an de şcoală), înscrierea urmând să se facă în funcţie de rezultatul acesteia. Şi la Şcoala Gimnazială nr. 40 „Aurel Vlaicu” din Constanţa, părinţii viitorilor elevi s-au arătat interesaţi să-i cunoască pe cei care se vor ocupa cu educarea copiilor lor în următorii ani. „Este o idee bună să putem vizita şcoala, pentru că doar aşa putem să ne facem o idee privind actul educaţional desfăşurat aici şi putem cunoaşte mai bine învăţătorii, ceea ce înseamnă un pas înainte în colaborarea cu aceştia pe parcursul anilor”, a spus unul din părinţii care au vizitat unitatea de învăţământ, Dorin Gurău. Cei mai încântaţi de experienţă au fost, însă, copiii, care au transformat statutul de şcolar pe care îl vor căpăta din toamnă şi clasele în care vor învăţa în ingredientele unei adevărate aventuri. „Abia aştept să vin în clasa asta. Dacă intru la şcoală înseamnă că sunt deja mare şi pot să o ajut pe mama. Ca un fel de erou, aşa”, ne-a povestit Andrei, care abia a împlinit 6 ani. Potrivit inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar din cadrul ISJ, Mihaela Anghelescu, vor fi înfiinţate 325 de clase pregătitoare, fiind estimat un număr de 6.500 de viitori elevi. Înscrierile în învăţământul primar încep de mâine, 2 aprilie.