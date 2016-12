Şcolile neautorizate sanitar, desfiinţate

Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a declarat, ieri, că şcolile neautorizate sanitar aflate în zone de unde copiii vor putea fi transportaţi în condiţii bune la alte şcoli vor fi desfiinţate. “Acolo unde nu se pot închide aceste şcoli pentru că nu există o altă şcoală la distanţă rezonabilă va trebui să găsim cea mai bună soluţie şi vom încerca să lucrăm împreună cu primarii pentru că, până la urmă, ministerul doreşte să sprijine aceste comunităţi”, a spus Funeriu. Funeriu a spus că, în acest an, numărul copiilor care învaţă în şcoli neautorizate sanitar este mult mai mic comparativ cu anii trecuţi. Cu puţin timp înainte de noul an şcolar, reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa au depistat, la acţiunile de control întreprinse în toate unităţile de învăţământ din judeţ, că încă mai avem şcoli şi grădiniţe care ar trebui să aibă lacătul pe uşi pentru că ar putea constitui un real pericol pentru cei care le trec pragul. „Şi în acest an au fost depistate nereguli. De exemplu, unele locaţii nu aveau surse proprii de apă potabilă, aveau pereţii deterioraţi, acoperişurile avariate, latrinele necorespunzătoare, tavanele găurite, cu deficienţe la iluminat”, a declarat directorul executiv al DSPJ, dr. Constantin Dina. De asemenea, reprezentantul Ministerului Sănătăţii în teritoriu a mai spus că există şi unităţi de învăţământ care nu au solicitat autorizaţiile sanitare de funcţionare şi nici vizele anuale la termenele cerute. „Au fost depistate şi grădiniţe care sunt declarate cu orar normal, dar care nu au de ales şi funcţionează şi după-amiază”, a mai precizat dr. Dina. Precizăm că din totalul de 544 de unităţi de învăţământ care funcţionează pe raza judeţului nostru, 394 (72,5%) au fost autorizate sanitar, din care 99 au în lucru un plan de conformare. Restul de 150 de unităţi (27,57%) nu au fost autorizate, condiţiile igienico-sanitare nepermiţând acest lucru.