Şcolile pentru evaluările finale, aprobate

Pentru că unde-i lege nu-i tocmeală, iar Legea Educaţiei elaborată de fostul ministru de resort Daniel Funeriu prevede evaluări la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a la final de an, reprezentanţii Ministerului Educaţiei nu au avut de ales şi au stabilit şcolile ai căror elevi vor fi testaţi. Astfel, evaluarea competenţelor fundamentale de la finalul clasei a II-a va fi organizată în 86 unităţi de învăţământ, la fel ca şi cea de la sfârşitul clasei a VI-a. Evaluarea competenţelor fundamentale de la finalul clasei a IV-a va avea loc în 136 unităţi de învăţământ. Numărul de unităţi de învăţământ în care vor fi organizate evaluările este similar cu cel din anul şcolar anterior. Potrivit metodologiilor aprobate de Ministerul Educaţiei, evaluările de la finalul claselor a II-a şi a VI-a se vor desfăşura şi în acest an şcolar prin administrări pilot, pe un eşantion de elevi stabilit la nivel naţional din unităţi de învăţământ de stat şi particular. La nivelul judeţului nostru, potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, prof. Gabriela Neagu, evaluarea va fi susţinută în şapte şcoli, patru din mediul rural şi trei din mediul urban. Şcolile ai căror elevi vor fi testaţi sunt Liceul din Mihai Viteazu şi Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazu” din Constanţa (clasa a II-a), şcolile gimnaziale din Castelu şi Murfatlar şi Şcoala Gimnazială nr. 31 din Constanţa (clasa a IV-a) şi şcoala din General Scărişoreanu şi Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade” din Cernavodă. Evaluările vor avea loc în perioada 9 - 22 mai.