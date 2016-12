Şcolile, rămase doar la mila celor doi lei daţi de Guvern

CENTRALIZARE Guvernul condus de Emil Boc a mai bătut un cui în coşciugul democraţiei din România, fiind din ce în ce mai aproape de a-şi duce la bun sfârşit planul de reinstaurare a dictaturii. Cei care vorbeau şi vorbesc chiar şi acum despre descentralizare fac tot ce le stă în putinţă să centralizeze decizia în mâinile Guvernului. Procesul de descentralizare din învăţământ a fost compromis de Boc prin promovarea Legii de reorganizare a învăţământului preuniversitar. Trecerea unităţilor de învăţământ în subordinea autorităţilor locale a fost, la vremea respectivă, un pas important în ceea ce priveşte autonomia locală. Văzând că primăriile gestionează mult mai bine unităţile de învăţământ, Guvernul s-a hotărât să le readucă la sistemul centralizat. Mai exact, noua Lege de reorganizare a învăţământului preuniversitar prevede ca şcolile şi grădiniţele vor fi finanţate direct de către stat, de la Bucureşti. „Această centralizare presupune un cost standard pe cap de elev pe care directorii unităţilor de învăţământ vor fi obligaţi să o respecte. Tot în lege se spune că noi, primăriile, predăm administrarea şcolilor acestor directori, care vor avea un contract de management. Acest lucru l-am făcut astăzi (ieri - n.r.), în cadrul şedinţei Consiliului Local. Mai pe româneşte spus, domnul Boc a considerat că ceea ce am făcut noi în şcoli - am schimbat mobilierul, am pus geamuri termopan, am cumpărat calculatoare, am pus centrale termice, etc. - nu a fost suficient, urmând ca, de acum încolo, şcolile să suporte fiecare în parte cheltuielile şi reparaţiile. Ca atare, primarul nu mai are nicio treabă cu învăţământul preuniversitar”, a declarat primarul Constanţei, Radu Mazăre. Conform legii, primarul trebuie să numească un reprezentant în Consiliul de Administraţie al fiecărei şcoli, acelaşi lucru fiind obligat să îl facă şi Consiliul Local. Toate aceste lucruri au fost aduse la cunoştinţa consilierilor locali, care, în cadrul şedinţei de consiliu au pus problema retragerii din consiliile de administraţie ale şcolilor şi grădiniţelor.

CONCEDIERI În urma recentralizării sistemului de învăţământ preuniversitar, Primăria Constanţa se vede obligată să concedieze 22 de angajaţi ai RAEDPP, care se ocupau de şcolile din Constanţa. „În aceste condiţii, fiecare din cele 76 de centre trebuie să angajeze contabili sau oameni care să poată face licitaţii sau achiziţii. Cu alte cuvinte, funcţionărimea care va deservi serviciile enumerate mai sus va fi de vreo patru ori mai mare decât ce vom da noi afară, forţaţi de Boc. Şi ca o completare la toate aceste probleme, vreau să vă spun că la Constanţa cheltuiam pentru unităţile de învăţământ 20 de milioane de lei. În acelaşi timp, banii repartizaţi de Guvern pentru toate unităţile de învăţământ din judeţ sunt 20 de milioane de lei, bani pe care noi îi cheltuiam doar pentru oraş. După calculele mele, vor reveni unităţilor de învăţământ din municipiul Constanţa, conform standardelor de cost pe cap de elev, cam jumătate din banii pe care îi cheltuiam noi cu şcolile. Asta este legea”, a spus Mazăre. Interesant este că, deşi primăriile nu mai au nicio treabă cu unităţile de învăţământ, Guvernul le cere acestora să semneze cu directorii unităţilor de învăţământ contractele de management. „Pe undeva mă doare sufletul, că sunt copiii constănţenilor. Ne-am ocupat când nu aveam nicio obligaţie să le reparăm şcolile să le dotăm cu calculatoare. Am considerat că este vorba despre viitorul celor care trăiesc în Constanţa. Dacă profesorilor nu le va fi pe plac acest sistem, la alegerile viitoare se gândesc şi, poate, se vor întoarce la vechea formulă. Dacă le place, vor vota să rămână în continuare aşa, cu costul standard pe cap de elev şi cheltuielile de la Bucureşti”, a afirmat Mazăre.