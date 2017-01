Şcolile şi drumurile, pe primul plan pentru Dumitru Dedu

PSD le propune locuitorilor comunei Mircea Vodă să voteze pentru continuitate. Social democraţii constănţeni au participat aseară la evenimentul de lansare a candidatului pe care îl susţin pentru ocuparea funcţiei de primar, edilul în funcţie, Dumitru Dedu. La lansare au fost prezenţi, alături de preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Daniel Constantinescu, consilieri locali şi judeţeni ai PSD, parlamentari constănţeni, precum şi primari din multe comune ale judeţului. Primarul le-a vorbit celor prezenţi despre proiectele realizate şi, mai ales, despre cele pe care le are în plan pentru următorii patru ani. „Avem proiecte pentru realizarea cărora am luptat şi au fost duse la îndeplinire în ultimii patru ani cu sprijinul CJC. De aceea vă cer votul, pentru a continua proiectele începute. După opt ani de muncă, acum, locuitorii din comună au apă potabilă, 24 de ore din 24, am reuşit să pietruim 90% din străzile din comună şi în următorii ani vom continua pietruirea şi vom începe asfaltarea drumurilor care, în mare parte, ar fi trebuit deja să fie asfaltate, însă am avut numai piedici puse de la Bucureşti pentru că nu eram „de-ai lor”. Avem şcoli, grădiniţe noi şi am început deja lucrările la o nouă şcoală în Mircea Vodă, care sper să fie finalizată anul acesta“, a declarat Dedu.

La rândul său, preşedintele CJC, Nicuşor Daniel Constantinescu, le-a explicat celor prezenţi că a venit momentul ca şi localităţile constănţene să primească bani de la Bucureşti şi judeţul nostru să nu fie pentru încă patru ani al doilea contribuabil la bugetul de stat şi doar al 37-lea atunci când vine vorba de primit bani. „Timp de mulţi ani au dat zero bani pentru localitatea voastră, aşa că acum trebuie să le daţi zero voturi!“, a îndemnat Constantinescu. La rândul său, deputatul PSD Cristina Dumitrache le-a spus celor prezenţi că, timp de mulţi ani, primarului din Mircea Vodă i-au fost puse beţe în roate şi că a venit timpul ca şi această localitate să fie sprijinită de la Bucureşti.