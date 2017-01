Iyeoka, artista care a făcut senzaţie cu piesa „Simply Falling”, a cântat, în premieră, în Constanţa, la Club Doors, pe 13 aprilie. Reacţia publicului a fost neaşteptat de... explozivă, cu aplauze şi urale repetate. Iyeoka este un om pentru care poezia şi muzica sunt două moduri de exprimare indisolubile, prin care transmite poveşti pline de speranţă, dăruite publicului cu emoţie şi iubire. Artista a oferit cotidianului „Telegraf” un scurt interviu în care a vorbit despre contactul cu publicul român şi bucuria de a transmite acestuia mesajele de dragoste şi pace ale cântecelor ei.

Reporter (R.): Puteţi să-mi spuneţi ce semnificaţie are numele dvs. în limba natală?

Iyeoka (I): Iyeoka înseamnă „vreau să fiu respectată”.

(R.): Cum aţi perceput publicul constănţean?

(I.): Am simţit că cei prezenţi la concertul meu au fost pătrunşi de absolut tot ceea ce am transmis şi au trăit din plin mesajul meu. Am citit acest lucru în ochii şi în zâmbetul lor. Inima mea a tresărit la ovaţiile publicului cuprins parcă de sentimentul iubirii.

(R): Cum aţi petrecut în România?

(I.): Am fost în Bucureşti. Am observat că toţi românii sunt neaşteptat de bine informaţi. Ştiau foarte multe despre mine şi muzica mea. Am aflat că în România vin foarte mulţi artişti străini să cânte, fiind invitaţi din dorinţa românului de a-i cunoaşte. Mă simt foarte norocoasă că am fost printre cei invitaţi. Cred că această ţară este specială şi asta datorită oamenilor care au foarte multe de oferit.

(R.): Ştiu că iubiţi poezia şi scrieţi poezii. Cunoaşteţi vreun poet român?

(I.): Din păcate, nu. Îmi doresc să aflu mai multe despre vieţile marilor poeţi români, despre cultura şi tradiţia românească, pentru că mă simt atrasă de poveştile şi trăirile românilor. Doresc să îmi trimiteţi poezii, pentru că scopul meu este de a construi punţi între culturi, care să ne reunească în sentimente.

(R.): Este pentru prima dată când veniţi în Constanţa?

(I.): Da, este pentru prima dată. Iubesc Constanţa!

(R.): Intenţionaţi să reveniţi?

(I.): Bineînţeles, promit să revin. Am vizitat şase ţări şi continuăm turneul pe tot timpul verii, la diferite festivaluri, şi, sinceră să fiu, sper să ne întoarcem curând în România.

(R.): Ce v-a plăcut cel mai mult în România?

(I.): Mi-au plăcut oamenii pe care i-am întâlnit, fiecare în parte. Eu şi colegii mei nu am ştiut la ce să ne aşteptăm şi am fost foarte impresionaţi de procentul ridicat al românilor care comunică atât de bine în limba engleză. Acesta este un lucru minunat, deoarece noi nu vorbim atât de multe limbi străine precum cei din Europa.

(R.): V-a plăcut mâncarea tradiţională românească?

(I.): Wow... Mâncarea e minunată şi ospitalitatea la fel.

(R.): Aţi primit vreo informaţie negativă despre România, înainte de a veni în ţară?

(I.): Nu am auzit niciodată ceva rău despre România, eu cred că românii au o personalitate aparte şi că oamenii sunt într-adevăr frumoşi şi stilaţi.

(R.): Doriţi să transmiteţi ceva publicului român?

(I.): Vă mulţumesc pentru invitaţia voastră, vă iubesc, vă iubesc! Voi continua să fac cunoscută România ca fiind o ţară frumoasă, cu oameni calzi şi primitori.