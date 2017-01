„Scopul nu este altul decât a murdări imaginea şi reputaţia judecătorilor”

Preşedintele Asociaţiei Magistraţilor din România (AMR), Mona Pivniceru, a lansat o serie de atacuri la adresa lui Băsescu, în replică la afirmaţiile preşedintelui referitoare la faptul că magistraţii şi Consiliul Superior al Magistraturii(CSM) fac rău românilor. Pivniceru îl acuză pe şeful statului că încearcă să-i facă pe justiţiabili să îşi piardă încrederea în judecători. „CSM figurează ca obiectiv în Mecanismul de Cooperare şi Verificare. Dar una va fi raportul pe justiţie şi alta e conduita de decredibilizare a întregului corp de judecători. Declaraţiile sunt nefireşti. E cea mai gravă acuzaţie pe care un oficial o poate aduce propriului său sistem şi scopul nu este altul decât a murdări imaginea şi reputaţia magistraţilor”, a spus Pivniceru. Referitor la afirmaţia lui Băsescu privind riscul de a nu intra în Schengen din cauza CSM, Mona Pivniceru susţine că sistemul justiţiar nu are nicio legătură cu acest aspect. Ea l-a mai acuzat pe Băsescu că are ieşiri publice prin care încearcă să pună presiune pe judecătorii care au dat hotărâri împotriva reducerilor salariilor cu 25%. „Băsescu nu acţionează ca un mediator, aşa cum prevede Constituţia, el a abandonat acest rol. Sunt de părere că el ori nu cunoaşte problemele justiţiei, ori le ignoră total”, a adăugat Pivniceru, care a prezentat problemele cu care se confruntă justiţia românească, cea mai gravă fiind subfinanţarea. Mona Pivniceru a adus nişte acuze neobişnuite şi premierului Boc, şi ministrului Justiţiei, pe care i-a acuzat că fac gesturi de imagine şi, mai mult, a sugerat ca ar încerca să controleze politic CSM. Ea l-a mai acuzat pe ministrul de Justiţie că are un discurs cameleonic, că vorbeşte ceva cu magistraţii şi sustine public altceva.