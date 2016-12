Scorul, singura necunoscută

HCM Constanţa şi Politehnica Timişoara dispută astăzi, de la ora 16.00, în Sala Sporturilor, prima partidă din cadrul rundei a 15-a, restul jocurilor urmând să aibă loc mâine, sâmbătă şi duminică. Dacă pentru formaţia noastră va fi cea de-a doua întâlnire oficială din acest an, timişorenii vor disputa doar primul joc deoarece în etapa precedentă nu au evoluat din cauza retragerii din campionat a echipei CSM Medgidia. O întâlnire ce nu ridică niciun fel de probleme pentru gazde, diferenţa de valoare fiind mult prea mare. În plus, dacă Zoran Kurtes nu se confruntă cu nicio problemă de efectiv, oaspeţii nu se vor putea baza pe patru dintre jucătorii de bază: pivotul Milan Mirkovic (accidentat la spate), interul Alexandru Şimicu (în recuperare după o ruptură musculară), extrema stânga Cristescu (operat de menisc) şi portarul Kadar (cu piciorul în ghips, după o ruptură parţială a tendonului lui Ahile). Timişoara porneşte şi cu un nou antrenor principal acest retur, Sabin Dacău fiind numit în locul sârbului Nedelijko Vuckovic, acesta din urmă preluând funcţia de antrenor secund. „Nu putem spune că avem emoţii la această partidă, însă nu înseamnă că nu îl luăm în serios. Orice partidă poate deveni dificilă dacă nu îţi tratezi cu respect adversarul. Este adevărat că ne gândim deja la următorul adversar, Montpellier, exersăm deja la antrenamente diverse scheme pentru acel meci, însă în acelaşi timp am pregătit şi întâlnirea cu Timişoara. Nu avem voie să facem niciun pas greşit şi putem să încheiem returul fără înfrângere. Nu ne interesează dacă Ghionea va ajunge la Reşiţa, este un jucător bun care probabil va mai anima puţin lupta pentru titlu. Dacă noi ne facem jocul nostru nu avem cum să pierdem titlul“, este de părere unul dintre cei mai în formă handbalişti ai campioanei, portarul Mihai Popescu.

Programul complet al etapei - azi: HCM - Poli Timişoara (ora 16.00); vineri: CSM Satu Mare - Ştiinţa Bacău (ora 17.00); sâmbătă: Steaua - HC Odorhei (ora 13.00), Pandurii Tg. Jiu - UCM Reşiţa (ora 17.00), Minaur Baia Mare - Bucovina Suceava (ora 17.30); duminică: Rom Cri Braşov - Dinamo (ora 11.00).

Clasament

1. HCM CONSTANŢA 13 12 0 1 417-330 24

2. UCM Reşiţa 13 10 2 1 397-332 22

3. Ştiinţa Bacău 13 8 2 3 412-379 18

4. Steaua Bucureşti 13 8 1 4 406-346 17

5. Pandurii Tg. Jiu 13 8 1 4 365-352 17

6. Bucovina Suceava 13 7 0 6 365-336 14

7. Minaur Baia Mare 13 5 1 7 331-334 11

8. U. Cluj-Napoca 13 5 1 7 336-363 11

9. HC Odorhei 13 5 0 8 384-402 10

10. CSM Satu Mare 13 4 1 8 376-396 9

11. Poli Timişoara 12 4 1 7 300-347 9

12. Dinamo Bucureşti 13 2 1 10 385-454 5

13. SCM Rom Cri Braşov 13 0 1 11 319-422 1

* - Echipa CSM Medgidia s-a retras din campionat