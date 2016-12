Scos fără viaţă din apele Canalului. Dispăruse de acasă după ce ameninţase că se sinucide!

Cele mai cumplite temeri s-au adeverit! Bărbatul din Valu care a ameninţat că se sinucide, a fost scos, vineri, de scafandri, din apele Canalului Dunăre - Marea Neagră, în zona Murfatlar. Cu câteva ore înainte de intervenţia scafandrilor, rudele i-au găsit pe malul Canalului hainele și telefonul mobil. Soţia şi cumnatul său au anunţat poliţia şi, în scurtă vreme, scafandrii au intervenit, căutându-i trupul în ape. După aproximativ o jumătate de oră, scafandrii s-au întors la mal purtând pe braţe corpul fără viaţă al lui Mitică Chiriță.

Reamintim că polițiștii constănțeni au pornit ample căutări pentru găsirea acestui bărbat, în vârstă de 35 de ani, din comuna Valu lui Traian, care a dispărut fără urmă marți dimineață, reuşind să refacă, practic, întreg traseul constănţeanului. Oamenii legii spun că Mitică Chiriță și-a părăsit domiciliul în jurul orei 7.30 şi, înainte de a pleca, acesta i-ar fi spus soției sale că ar avea de gând să-și pună capăt zilelor… El a fost văzut într-un microbuz ce se deplasa către Murfatlar. Se pare că ar fi coborât în centrul localității și s-ar fi îndreptat apoi pe jos către pădurea de la marginea orașului, traversând podul rutier ce trece peste Canalul Dunăre - Marea Neagră. Rudele au încercat să dea de urma lui, însă nu au reușit. Au mers apoi la Poliție și au cerut ajutorul autorităților.

"AI GRIJĂ DE COPII" Oamenii legii l-au căutat joi dimineață, cu ajutorul unui câine de urmă, în pădure, dar și pe malul Canalului, însă fără succes. Cumnatul bărbatului spune că acesta a pierdut, în noaptea de luni spre marți, o sumă de bani la jocurile mecanice, un avans primit, se pare, pentru o lucrare. “El a fost la păcănele, într-un bar din localitatea Valu lui Traian, și a băgat 3.300 de lei. I-a pierdut. Pe la ora 3.00 s-a întors acasă. Era supărat. Dimineață i-a zis soției să aibă grijă de copii că el nu se mai întoarce. Ea și-a dat seama că ar plănui să-și facă singur rău, s-a așezat în ușă ca să-l oprească, dar nu a avut cum. A plecat... Mai întâi a mers la serviciu, și-a băut cafeaua, după care s-a urcat în acel microbuz care l-a dus în orașul Murfatlar. A coborât în centrul localității. În jurul orei 8.30 a sunat-o iar pe sora mea și au discutat vreo 20 de minute. Am înțeles că i-a spus iar că nu se întoarce acasă. Apoi nu a mai dat niciun semn, iar telefonul lui mobil este închis. Încercăm să îl găsim, am lipit fotografia lui pe stâlpi, am vorbit cu cei care îl cunosc, dar, până acum, niciun indiciu”, a declarat Marin Mancaș, cumnatul bărbatului.

Mitică Chiriță lucra în construcții și începuse o lucrare în comuna Valu lui Traian. Bărbatul a lăsat în urmă doi copii, un băiat şi o fată, şi o soţie răpusă de durere.

