Scoţia cere formal Marii Britanii organizarea unui nou referendum proindependenţă

Premierul scoţian, Nicola Sturgeon, a cerut formal, vineri, Guvernului Marii Britanii, condus de Theresa May, să permită organizarea unui nou referendum privind independenţa Scoţiei, în contextul în care acum câteva zile Londra a declanşat procedura de ieşire din Uniunea Europeană. Într-o scrisoare cu caracter oficial, Nicola Sturgeon îi urează Theresei May succes în negocierile cu Uniunea Europeană, subliniind însă că pierderea de către Marea Britanie a accesului la piaţa comunitară este inevitabilă în contextul Brexit. "În aceste circumstanţe modificate, poporul Scoţiei trebuie să aibă dreptul de a-şi alege propriul viitor - pe scurt, de a exercita dreptul la autodeterminare. Prin urmare, vă scriu pentru a iniţia discuţiile preliminare între guvernele noastre în scopul ajungerii la un acord în virtutea clauzei prevăzute la Secţiunea 30 a Legii Scoţiei din 1998, pentru a se permite organizarea de către Parlamentul scoţian a unui referendum", i-a transmis Nicola Sturgeon Theresei May.