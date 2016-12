Scotland Yard vs hoţii de buzunare

TALENT ÎNNĂSCUT Forţele de ordine din Marea Britanie au fost plasate în stare de alertă, după ce au primit informaţii că grupări din America de Sud şi Europa de Est, inclusiv din România, plănuiesc să jefuiască turiştii, în perioada Jocurilor Olimpice. BBC New Online a dedicat un reportaj în care explică modul cum acţionează o bandă de hoţi de buzunare. Reporterul BBC a reuşit să convingă o bandă de hoţi de buzunare să îi explice cum acţionează. Johnny, Mario şi Danny fac parte dintr-o reţea de 50 de români care acţionează în Barcelona iar acum vizează ”aurul” de la Londra. Cei trei tineri se documentează pe internet, analizând imagini din marile centre comerciale aflate în apropierea Satului Olimpic, autobuzele supraaglomerate şi metrou, planificându-şi ieşirea pe baza imaginilor din satelit cu străzile Londrei. ”Este în sângele meu, asta e tot ce ştiu să fac. Noi asta facem şi o facem bine”, povesteşte mândru Danny, care este hoţ de buzunare de la 7 ani, înapoindu-i reporterului portofelul, care îl credea în singuranţă, într-un buzunar de la spate. ”Uite, fac tot felul de trucuri pentru a le distrage atenţia turiştilor, iar portofelul sau telefonul a şi dispărut! Durează numai o secundă iar vacanţa lor e distrusă”, a explicat Johnny, care ia un pachet de cărţi şi îl face să dispară sub braţ.

DISCIPLINĂ DURĂ Hoţii par foarte mândri de talentele lor şi susţin că au reguli stricte, ca să nu fie observaţi, şi anume nu consumă alcool, pentru a rămâne concentraţi şi nu recurg la forţă, pentru a evita scenele. ”Unii hoţi de buzunare sunt dependenţi de droguri, îşi cheltuiesc toţi banii la cazinouri şi devin disperaţi, sunt violenţi. Noi nu suntem aşa. Aparatele foto, laptopurile şi telefoanele sunt trimise în România, pentru a fi vândute pe piaţa neagră şi facem cam 5.000 de euro într-o săptămână, dacă turiştii îşi lasă bagajele numai o secundă, doar o secundă!”, a explicat Johnny.

Pentru a le înţelege tactica, reporterul BBC se pune la dispoziţia lor. Este vorba despre o schemă numită Ronaldinho, după numele fotbalistului care dansează după ce marchează. Astfel, Johhny se apropie de reporter cu o hartă, cerând indicaţii, în timp ce Mario şi Danny se prefac că sunt beţi, înconjurându-l şi dansând, iar în clipa următoare fug cu portofelul victimei. ”Eu sunt momeala. Mario buzunăreşte sau distrage atenţia, pentru că are foarte multă experienţă, după care îi dă portofelul sau telefonul lui Danny, care fuge. Aşa că turistul habar nu are la cine îi sunt lucrurile. Suntem prea rapizi”, a explicat Johnny. Rămâne de văzut dacă Scotland Yard-ul are vreo şansă în faţa acestor… specialişti!