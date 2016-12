Scriitoarea canadiană Alice Munro, distinsă cu Man Booker International Prize

Prestigiosul premiu literar Man Booker International Prize, în valoare de 96.000 de dolari, a fost decernat ieri, autoarei canadiene de nuvele Alice Munro, în vîrstă de 77 de ani. Scriitoarea canadiană a devenit a treia persoană care cîştigă acest premiu, ce se acordă o dată la doi ani şi care este considerat versiunea internaţională a celui mai prestigios premiu literar britanic, Man Booker Prize. “Sînt foarte uimită, dar şi extrem de încîntată”, a declarat Alice Munro, una dintre cele mai cunoscute scriitoare din Canada, graţie nuvelelor sale. Aceasta a fost preferată de juriu unor autori prestigioşi de pe lista de nominalizări, precum V. S. Naipaul, Peter Carey sau Mario Vargas Llosa. Membrii juriului au declarat că nuvelele scrise de Alice Munro sînt marcate de “profunzime, înţelepciune şi precizie”. Man Booker International Prize se acordă unui autor în viaţă, care a publicat lucrări de ficţiune în limba engleză. Spre deosebire de Man Booker Prize, care se acordă unei singure opere literare, versiunea internaţională a acestui premiu onorează întreaga creaţie a unui autor.

Alice Munro s-a născut în provincia Ontario din Canada, în anul 1931, iar în 1963, ea s-a mutat în statul canadian Victoria, după ce soţul ei a înfiinţat editura Munro Books. Primul ei volum de povestiri, intitulat “Dance of the Happy Shades”, apărut în 1968, a cîştigat premiul canadian pentru literatură Governor General\'s Award, iar trei ani mai tîrziu, nuvela “Lives of Girls and Women” a fost recompensată cu Canadian Booksellers Association International Book Year Award. În 1980, nuvela “The Beggar Maid” a fost inclusă pe lista scurtă a Booker Prize, la secţiunea ficţiune.

Într-o atmosferă mult mai negativă, scriitorul turc Nedim Gürsel trebuie să îşi apere libertatea într-un proces de blasfemie, acuzaţie pe care procurorii o atribuie romanului său “Fiicele lui Allah”. Prezent la proces, Nedim Gürsel şi-a exprimat regretul că Turcia poate incrimina o operă literară, fapt ce contrazice valorile laice ale statului modern. În cea de-a doua înfăţişare la proces, acesta şi-a reafirmat respectul pentru diferitele confesiuni, reiterînd faptul că în niciun rînd din cartea lui nu a intenţionat să aducă vreo ofensă Islamului. “Frazele din romanul meu au fost distorsionate şi manipulate de către acuzare”, a afirmat Nedim Gürsel, amintind că un asemenea lucru ar fi de neconceput în orice alt stat laic. Raportul Diyanet, publicat în Turcia, incriminează în termeni extrem de duri şi minuţioşi romanul “Fiicele lui Allah”, etichetat ca un text care “aruncă în ridicol pe Dumnezeu, profeţii, sfinţii apostoli, principiile religioase, cărţile sacre şi cultele religioase”. Bazîndu-se pe articolul 216 al Codului Penal al Turciei, adoptat cu trei ani înaintea demarării negocierilor cu UE, Parchetul turc a decis că scriitorul Nedim Gürsel a adus atingere publică valorilor religioase.