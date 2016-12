Scriitoarea J.K. Rowling, împotriva independenței Scoției

Scriitoarea J.K. Rowling - cel mai bine vândut autor din Marea Britanie și autoarea seriei "Harry Potter" - a donat 1 milion de lire sterline (1,68 milioane de dolari) campaniei împotriva independenței Scoției, opinând că acesteia îi este mai bine în cadrul Regatului Unit. Rowling locuiește în capitala scoțiană Edinburgh și se va afla printre cei aproximativ patru milioane de alegători care vor decide la referendumul din 18 septembrie dacă Scoția ar trebui să pună capăt legăturii sale de 307 ani cu Anglia. "Cu cât am citit mai mult dintr-o varietate de surse independente și imparțiale, cu atât am ajuns la concluzia că, deși independența ne-ar putea oferi oportunități pentru că orice schimbare aduce oportunități, ea comportă și riscuri serioase", afirmă scriitoarea într-o declarație postată pe site-ul său. Un purtător de cuvânt al campaniei Better Together a confirmat că Rowling a donat 1 milion de lire sterline pentru campanie.